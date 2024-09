Eaton annonce deux nouvelles fonctionnalités pour ses modules logiques easyE4

septembre 2024 par Marc Jacob

EasyE4 peut désormais se connecter directement à AWS, l’un des principaux fournisseurs de services Cloud du marché. La connexion s’effectue via MQTT, un protocole de messagerie destiné à une grande variété de capteurs et d’appareils mobiles. Le transfert sécurisé des données sur le Cloud AWS permet non seulement leur stockage mais également leur analyse et leur visualisation. Cela permet d’intégrer des solutions tirant parti de l’internet des objets (IoT), telles que la télésurveillance ou le Machine Learning. Grâce au partenariat entre Eaton et AWS, le processus d’installation et de configuration est simplifié pour les produits easyE4.

Grâce au serveur Web chiffré utilisé par les produits easyE4, les données et les paramètres sont également accessibles sur tous les appareils mobiles. En outre, le nouvel éditeur Web intégré permet aux utilisateurs de créer des visualisations simples sur des appareils dotés d’un navigateur Web, telles que des graphiques personnalisés et des éléments d’exploitation. L’éditeur Web fait partie du logiciel EasySoft d’Eaton et permet une intégration optimale des fonctions de programmation des modules easyE4 à leur interface utilisateur graphique. Une fois la visualisation créée via l’éditeur Web, le contenu est téléchargé en toute sécurité sur le serveur du easyE4.

Dans la génération précédente de modules easyE4, ce serveur était un site web figé qui affichait certaines informations en permanence et permettait d’ajuster certains paramètres en fonction des besoins de l’utilisateur. Avec la nouvelle génération, les utilisateurs pourront choisir entre cette version déjà existante et une nouvelle visualisation Web plus avancée.

Pour accompagner ces nouvelles fonctionnalités, Eaton lance une version plus avancée de son afficheur tactile à distance (RTD), la solution de visualisation plug-and-play pour son module logique easyE4. Le RTD Advanced est un dispositif prêt à l’emploi qui se connecte à l’easyE4 via un câble Ethernet RJ45 standard. Il permet aux utilisateurs de créer de puissantes visualisations personnalisées, d’importer du texte, des graphiques et des éléments de fonctionnement définis par l’utilisateur, et d’éditer des blocs fonctionnels de temporisation.

Avec sa taille compacte et son écran de 4,3 pouces, le RTD Advanced s’intègre facilement dans les systèmes nouveaux et existants. Il peut être monté dans la porte de l’armoire de commande et est particulièrement utile dans les zones où le panneau est difficile d’accès ou lorsque l’accès est restreint pour des raisons de sécurité.