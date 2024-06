EasyVista reconnu comme leader dans le rapport « Gartner Voice of the Customer » pour l’ITSM

juin 2024 par Marc Jacob

EasyVista annonce sa présence en tant que leader dans le dernier rapport « Voice of the Customer » du Gartner pour la gestion des services informatiques.

Cette distinction met en lumière l’engagement de tout temps d’EasyVista à offrir des solutions ITSM ainsi qu’une expérience client de haute qualité grâce à sa plateforme, conduisant à des résultats mesurables en matière de satisfaction et d’excellence opérationnelle.

Le rapport « Gartner Voice of the Customer » regroupe des avis et évaluations de pairs afin de fournir des insights sur le marché de l’ITSM du point de vue de l’utilisateur final. La position d’EasyVista dans le Quadrant des leaders témoigne de ses solides performances en termes d’intérêt des utilisateurs et d’expérience globale, indiquant des niveaux élevés de satisfaction et d’approbation clients.

Cette réussite reflète également l’engagement fort et continu d’EasyVista à soutenir les clients tout au long de leur parcours. Pour ce faire, l’entreprise a développé une culture axée sur le client, soutenant sa stratégie par une approche complète et ciblée.

Via sa plateforme, EasyVista fournit une gamme complète de solutions informatiques comprenant la gestion des services, le support à distance, la surveillance informatique et des technologies de Self-Help. L’approche « client centric » est un facteur clé de différenciation.

Succès prouvé : En comptant plus de 3 000 entreprises clientes dans le monde, EasyVista aide les organisations de divers secteurs (Services financiers, Santé, Enseignement supérieur, etc.), à accélérer leur transformation numérique, à améliorer leur productivité et à réduire leurs coûts opérationnels.

Pour plus d’informations sur le rapport « Gartner Peer Insights Voice of the Customer », consultez www.gartner.com/document/5474097?ref=follow-dashboard.