EasyVista lance la version 2024.3 de sa plateforme

décembre 2024 par Marc Jacob

EasyVista annonce la disponibilité de la dernière version 2024.3 de la plateforme EasyVista. Trois nouveaux modules et des fonctionnalités d’IA améliorées viennent renforcer la solution afin de fournir un support plus intelligent et proactif. Développées avec nos partenaires et clients, ces innovations traduisent notre engagement à créer des solutions centrées sur l’utilisateur pour enrichir leur expérience au quotidien.

Principales nouveautés de la plateforme EasyVista 2024.3

• EV Digital Experience Monitoring permet une surveillance et une mesure, en temps réel, de la performance applicative sur les postes utilisateurs et les sites clients, accélérant la détection et l’analyse de causes afin d’aider le support et les opérations IT à garantir une expérience digitale optimale à leurs employés.

• EV Orchestrate offre une automatisation intelligente pour rationaliser les flux de données, en améliorer le contrôle et la qualité, ce qui permet des opérations IT automatisées et fluides.

• EV Pulse AI fournit des suggestions et des automatisations basées sur l’IA qui simplifient le travail des équipes support, en offrant des recommandations contextuelles intelligentes à l’agent de support et lui permet d’améliorer l’expérience utilisateur en garantissant une haute qualité des contenus échangés

• EV Insights transforme les données en informations exploitables grâce à des tableaux de bord avancés et des rapports personnalisables, favorisant ainsi les prises de décision basées sur les données.

La version 2024.3 incarne la volonté d’EasyVista de proposer une plateforme ITSM centrée sur l’utilisateur, conçue pour optimiser les processus, soutenir la maturité informatique et enrichir l’expérience utilisateur. Elle marque une étape importante dans la roadmap d’EasyVista, avec le lancement de nouvelles fonctionnalités et nouveaux produits, dont EV Marketplace : une plateforme collaborative permettant aux partenaires certifiés et aux clients de partager configurations, workflows et connecteurs prêts à l’emploi.

Ces avancées reflètent l’engagement d’EasyVista à accompagner la transformation IT avec des solutions adaptables, évolutives et alignées sur les besoins changeants des organisations.