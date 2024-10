EasyVista figure parmi les leaders du classement Vendor Selection Matrix™ de Research in Action, qui évalue les solutions ITSM en Europe pour 2024/2025

octobre 2024 par Marc Jacob

EasyVista annonce son inclusion dans la dernière Vendor Selection Matrix™ réalisée par Research in Action GmbH. Cette reconnaissance est fondée sur le niveau exceptionnel de la satisfaction client, pour laquelle EasyVista a obtenu le score le plus élevé, ainsi que sur son excellent rapport prix/valeur, où l’éditeur se classe deuxième – faisant de la plateforme un partenaire de choix pour les entreprises.

La Vendor Selection Matrix™ repose sur des analyses de marché et des enquêtes réalisées auprès de plus de 1 000 décideurs informatiques et commerciaux d’entreprises à travers l’Europe. EasyVista a su se distinguer comme un leader pour les organisations cherchant à optimiser leurs services informatiques grâce à des solutions intuitives et faciles à déployer.

Les éléments suivants ont été soulignés :

• Hautement recommandée : la plateforme EasyVista s’est classée deuxième sur l’indice de recommandation, soulignant son engagement envers l’excellence.

• Satisfaction client : EasyVista a obtenu la meilleure note en matière de satisfaction client, ce qui reflète l’importance qu’elle accorde à l’expérience utilisateur.

• Retour sur investissement exceptionnel : avec le deuxième meilleur score pour le rapport prix/valeur, EasyVista prouve son efficacité en termes de retour sur investissement.

Selon Research in Action, les fonctionnalités prêtes à l’emploi d’EasyVista offrent une base robuste pour l’ITSM et l’ESM, tandis que ses récentes acquisitions ont considérablement élargi son portefeuille, notamment dans le domaine de l’ITOM.

EasyVista continue de renforcer son offre en investissant massivement dans l’amélioration de sa plateforme. Le lancement d’EV Orchestrate cette année apporte des capacités avancées d’automatisation et d’orchestration à la plateforme, tandis que l’intégration de l’intelligence artificielle améliore la productivité et l’efficacité des équipes IT, poursuivant ainsi la mission d’EasyVista visant à fournir une solution complète, abordable et performante à ses clients à travers le monde.