E-wallet : un tournant majeur pour la confiance numérique et la lutte contre la fraude en Europe - 3 questions à Michael Lakhal CPO de Signaturit Group

avril 2025 par Signaturit Group

À l’ère de la digitalisation croissante, la gestion des données personnelles et administratives devient un défi majeur pour les particuliers et les entreprises. Face à la complexification des démarches administratives et aux risques accrus de fraude, le portefeuille d’identité numérique (ou « e-wallet ») se positionne comme une solution clé. Contrairement aux portefeuilles numériques destinés aux paiements, ce type de e-wallet centralise et sécurise des documents cruciaux, comme les justificatifs de domicile, de revenus, et les diplômes, simplifiant ainsi les démarches administratives et renforçant la confiance numérique. Dans un contexte où la réglementation européenne eIDAS 2 impose progressivement l’adoption de portefeuilles numériques, son déploiement est essentiel pour assurer l’interopérabilité des services et garantir une sécurité accrue dans l’ensemble de l’UE.

En quoi consiste l’e-wallet et quel est son objectif ?

« L’e-wallet est un portefeuille numérique conçu pour stocker et gérer divers attributs d’identité de manière sécurisée. Contrairement aux portefeuilles gouvernementaux, tels que France Identité, qui ne stockent que les pièces d’identité officielles, l’e-wallet offre une solution plus complète en permettant de centraliser un large éventail de documents personnels et administratifs. Ce niveau d’intégration facilite des démarches variées, allant de la location d’un logement à la souscription à des services financiers.

Son objectif principal est de simplifier et sécuriser les démarches des particuliers et des entreprises en centralisant ces informations dans une interface unique. Il permet ainsi d’accélérer des processus comme la location d’un logement, l’inscription à une université, la souscription à une assurance ou encore la validation de l’identité d’un dirigeant d’entreprise. De plus, il répond aux exigences de la réglementation eIDAS 2, garantissant son interopérabilité au sein de l’Union européenne.

En s’intégrant directement dans les applications de grandes banques et d’acteurs majeurs de l’immobilier ou des assurances, cet e-wallet vise à démocratiser l’usage du portefeuille numérique tout en offrant un contrôle total aux utilisateurs sur leurs données, renforçant ainsi la lutte contre la fraude et améliorant la fluidité des transactions numériques.

Avec la récente acquisition de ValidatedID, spécialisée dans les portefeuilles numériques, par Signaturit Group, notre objectif est de donner la possibilité à nos clients de bénéficier de solutions de vérification d’identité sur mesure qui répondent aux exigences croissantes d’une économie numérique en pleine évolution. »

Quels sont les premiers cas d’usage de l’e-wallet ?

« L’e-wallet est déjà utilisé dans plusieurs secteurs clés : dans l’immobilier, il simplifie la location en permettant le partage instantané des justificatifs requis (de domicile, de revenus et d’identité). Il en va de même pour l’éducation, où les étudiants peuvent soumettre facilement leurs candidatures aux universités et écoles en partageant leurs diplômes et autres documents requis de manière sécurisée.

Dans le domaine des services financiers et assurances, le e-wallet facilite la souscription à des assurances habitation ou automobile, ainsi que l’accès à des solutions de leasing et de crédit, en intégrant directement les documents nécessaires au sein d’une interface sécurisée. Enfin, pour les entreprises (B2B), il permet aux représentants légaux de stocker et partager leurs informations administratives, comme les statuts de la société ou le numéro SIREN, garantissant ainsi une identification rapide et fiable lors de la contractualisation avec des partenaires ou institutions financières.

Grâce à ces usages variés, le e-wallet se positionne comme un levier de transformation digitale majeur, rendant les transactions plus fluides, sécurisées et accessibles. »

En quoi l’e-wallet peut aider à lutter contre la fraude ?

« L’e-wallet devient un rempart contre la fraude, en garantissant non seulement l’authenticité des documents, mais aussi en assurant que seules les informations validées et chiffrées sont utilisées. Cela réduit considérablement les risques liés à la falsification de documents, comme les fiches de paie ou les justificatifs de domicile. Chaque information stockée est validée en amont par un tiers de confiance et chiffrée sur le téléphone de l’utilisateur, garantissant qu’elle ne peut être ni altérée ni falsifiée.

Dans des secteurs comme l’immobilier, où la fraude aux faux documents est courante (ex : falsification de fiches de paie pour obtenir un logement), l’e-wallet permet aux agences et propriétaires d’accéder uniquement à des informations certifiées, réduisant ainsi les risques. Il en est de même pour les banques et assurances, qui peuvent s’appuyer sur des données mises à jour et vérifiées pour accorder des crédits ou des contrats en toute sécurité.

De plus, l’e-wallet renforce la protection contre les attaques numériques en éliminant certaines vulnérabilités des méthodes traditionnelles. Par exemple, au lieu d’utiliser des codes OTP souvent ciblés par des attaques, il repose sur des notifications push sécurisées, réduisant ainsi les risques d’usurpation d’identité.

En offrant un contrôle exclusif à l’utilisateur sur ses données et en garantissant leur fiabilité, l’e-wallet devient un outil essentiel pour sécuriser les transactions et prévenir les fraudes dans de nombreux secteurs. »