E-commerce : se préparer aux pics de trafic des événements commerciaux majeurs

juillet 2024 par Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), en moyenne 50 millions d’internautes (soit 78 % des Français) consultent chaque mois les principaux sites e-commerce, soit une augmentation de 2 millions de visiteurs par rapport au premier trimestre 2023. Il ressort, que lors des périodes de forte affluence, comme les soldes, les French Days, Black Friday ou encore Cyber Monday, de nombreux sites de vente en ligne souffrent de problèmes de performance, allant de ralentissements significatifs à des pannes complètes, en raison de l’afflux massif de visiteurs. Avec Amazon Prime Day qui a débuté le 16 juillet et devrait établir de nouveaux records de ventes, cela risque d’augmenter la pression sur les infrastructures. Face à ces événements commerciaux et les afflux massifs de trafic qu’ils entrainent, les e-commerçants doivent renforcer leurs infrastructures afin d’éviter les pannes et être en mesure d’offrir une expérience utilisateur optimale.

Pour Daniel Crowe, Vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT, il est essentiel de comprendre les enjeux et de mettre en place les solutions adéquates :

« L’importance de la bande passante d’hébergement et de l’allocation des ressources ne peut être sous-estimée. Il est essentiel de tester la résistance des sites Web avant un événement à fort trafic comme Prime Day. Les équilibreurs de charge jouent un rôle crucial pour assurer la disponibilité des applications, gérer le trafic efficacement et optimiser la livraison dans les environnements informatiques.

De plus, la surveillance des opérations d’équilibrage de charge au niveau des paquets améliore la surveillance des performances réseau et l’analyse des applications, cruciales pour prévenir les ralentissements et les pannes. Il est aussi crucial de surveiller des activités critiques telles que les autorisations de cartes de crédit, les systèmes CRM pour des consultations rapides des clients, et le suivi des niveaux de stocks pour garantir la disponibilité des produits.

Il est également notable que de plus en plus d’internautes utilisent leur mobile pour consulter les sites, dont certains réalisent plus de 86 % de leur audience globale sur mobile. Cela souligne l’importance d’une infrastructure robuste et adaptable pour gérer ce trafic.

Pour les e-commerçants, garantir une expérience utilisateur optimale et éviter les interruptions de service est essentiel. Cela inclut l’élargissement de la visibilité au-delà des équilibreurs de charge traditionnels. En surveillant les opérations critiques, les e-commerçants peuvent se préparer efficacement aux pics de trafic et assurer une performance stable et fiable de leurs sites. »