Dynatrace nommée Partenaire Technologique AWS de l’Année 2024 pour la région EMEA

décembre 2024 par Marc Jacob

Dynatrace est lauréat du Prix des Partenaires AWS Régionaux et Mondiaux 2024 (Geography and Global AWS Partner Award 2024). Ce prix met en avant les leaders à travers le monde qui jouent un rôle clé en aidant leurs clients à stimuler l’innovation et à développer des solutions sur Amazon Web Services (AWS). Dynatrace a été nommée Partenaire Technologique de l’Année pour la région EMEA, qui récompense le meilleur Partenaire Technologique d’AWS pour aider les clients basés en région EMEA à innover rapidement, accroître leur agilité et réduire leurs coûts.

Dynatrace tire parti d’une IA et d’une automatisation avancées pour aider les plus grandes entreprises du monde à extraire des informations utiles à partir de leurs données. Ces informations permettent aux équipes de mieux comprendre leurs environnements cloud pour pouvoir optimiser leurs performances, prendre de meilleures décisions et renforcer leur résilience business.

« Grâce à Dynatrace et AWS, nous avons considérablement amélioré notre performance et notre fiabilité, a déclaré Mamta Bharti, Responsable de la Plateforme Digitale B2C chez Deutsche Telekom IT. Les informations générées par l’IA de Dynatrace, combinées à l’infrastructure cloud évolutive et sécurisée d’AWS, nous permettent d’optimiser nos opérations IT, de réduire les temps d’arrêt et d’accélérer notre innovation. Cette puissante synergie a été déterminante pour nous permettre de proposer des expériences digitales fluides et de renforcer notre mission de transformer les clients en véritables supporters au cœur de la principale entreprise de télécommunications digitale. »

« Nous sommes honorés de recevoir cette récompense de la part d’AWS qui représente une nouvelle étape dans notre relation florissante. Cela souligne également notre engagement à fournir des résultats exceptionnels à nos clients, a réagi Jay Snyder, Vice-président senior, Global Partner and Alliances chez Dynatrace. Nous aidons les clients à optimiser leurs investissements cloud, à rester compétitifs et à offrir des expériences utilisateurs exceptionnelles qui combinent à la fois innovation et fiabilité. Notre approche unique, basée sur l’IA et l’automatisation, fournit aux équipes les informations et la compréhension dont elles ont besoin pour optimiser leurs environnements AWS et favoriser l’innovation à grande échelle. »

Les Prix des Partenaires AWS Régionaux et Mondiaux 2024 (Geography and Global AWS Partner Award 2024) incluent un processus d’auto-nomination dans plusieurs catégories, au niveau è la fois mondial et régional. Les candidatures ont été examinées par une tierce-partie, Canalys, avec une attention particulière portée aux cas d’utilisation qui démontraient le succès des clients.

Le réseau de partenaires AWS (APN) est un programme mondial axé sur l’aide aux partenaires pour innover, accélérer leur transition vers le cloud et tirer pleinement parti de l’étendue et de la profondeur d’AWS.