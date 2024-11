DORA : le nouveau bouclier numérique du secteur financier européen

novembre 2024 par Aldric Dupaïs, Directeur Asset Management Europe chez Linedata

A quelques semaines de l’entrée en vigueur de la loi DORA, un tournant majeur pour le secteur financier européen se dessine. Cette réglementation vise à établir un cadre uniforme pour renforcer la résilience opérationnelle numérique des institutions financières qui seront obligées de revoir en profondeur leurs processus de gestion des risques TIC et à investir dans des mécanismes robustes de détection et de réponse aux incidents. Dans ce cadre, Aldric Dupaïs, Directeur Asset Management Europe chez Linedata analyse cette nouvelle situation.

L’entrée en vigueur de la loi DORA (Digital Operational Resilience Act) le 17 janvier 2025 marque un tournant majeur pour le secteur financier européen. Cette réglementation, adoptée par l’Union européenne, vise à renforcer la résilience opérationnelle numérique des institutions financières face aux cybermenaces et aux risques technologiques croissants. DORA établit un cadre uniforme pour la gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), imposant des exigences strictes en matière de cybersécurité, de gestion des incidents et de tests de résilience.

La loi DORA représente un défi de taille pour les institutions financières, mais c’est aussi une opportunité de renforcer leur résilience numérique", déclare Aldric Dupaïs, Directeur Asset Management Europe chez Linedata. "Les entreprises devront revoir en profondeur leurs processus de gestion des risques TIC et mettre en place des mécanismes robustes de détection et de réponse aux incidents. Cela nécessitera des investissements importants en termes de technologies et de compétences, mais c’est le prix à payer pour assurer la stabilité et la confiance dans notre système financier interconnecté.

Pour faire face à ces nouvelles exigences, les institutions financières doivent adopter une approche holistique de la résilience opérationnelle. Nous recommandons de commencer par une évaluation approfondie de la maturité en matière de gestion des risques TIC. Ensuite, il est crucial de mettre en place une gouvernance solide, d’automatiser les processus de gestion des incidents et de renforcer la surveillance des fournisseurs tiers. La gestion des risques liés aux fournisseurs tiers est évidemment une composante clé de DORA. En tant que fournisseur de technologie de l’industrie financière, nous avons donc investi dans la mise en place des contrôles et documents nécessaires qui nous permettent d’accompagner nos clients dans leur mise en conformité à cette réglementation pour préserver leur compétitivité et l’agilité nécessaire dans un environnement financier en constante évolution.