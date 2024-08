Docusign facilite la saison des transferts avec la signature électronique

août 2024 par DocuSign

Alors que la saison des transferts d’été bat son plein et que les clubs du monde entier s’affairent pour finaliser leurs acquisitions avant la fermeture du mercato, il est frappant de constater que, malgré les avancées technologiques, de nombreux processus restent encore ancrés dans les méthodes traditionnelles. La saison dernière encore, certains clubs comme Chelsea ou l’Olympique Lyonnais ont failli perdre des transferts cruciaux en raison de procédures administratives trop longues, sans oublier l’officialisation tardive du départ de l’ancien entraîneur du PSG à cause d’un long délai de signature des documents. Ces événements illustrent bien à quel point la gestion des contrats peut être un véritable casse-tête.

En 2024, de nombreuses transactions importantes sont encore contraintes par des processus administratifs traditionnels, qui nécessitent souvent des rencontres en personne et des signatures manuscrites. Le sport n’y échappe pas. Cependant, la signature électronique qualifiée (QES) offre désormais une solution moderne pour garantir la sécurité, la rapidité et la conformité des accords. En permettant de signer des documents importants de manière sécurisée tout en vérifiant l’identité du signataire, la QES rend le processus non seulement plus rapide mais également plus fluide.

Dans un secteur où le temps est un facteur déterminant, comme dans le football, les solutions de gestion intelligentes des contrats offertes par Docusign permettent de simplifier et d’accélérer les processus contractuels. Mais alors, pourquoi garder les anciennes habitudes en restant au papier/stylo ? Tandis que nous célébrons les jeux olympiques et paralympiques modernes, que les innovations technologiques envahissent les terrains pour améliorer les performances des sportifs, il serait peut-être temps de monter en première division numérique en utilisant les nouvelles technologies pour la signature des contrats !

La signature électronique qualifiée, qui est la plus sécurisée au sein de l’Union Européenne et au Royaume-Uni, bénéficie de l’IA pour l’ID Verification for EU Qualified, facilitant ainsi la vérification d’identité à distance en quelques minutes. Cette méthode constitue une alternative efficace aux réunions en personne ou par vidéo, tout en assurant une sécurité maximale.