Docusign - 3 tips pour protéger votre identité numérique pendant l’été

juillet 2024 par DocuSign

Synonyme de tranquillité et de repos, la période estivale est également une période propice pour les hackers qui souhaitent profiter de la baisse de vigilance des internautes. D’autant plus qu’avec l’organisation des Jeux Olympiques en France, le nombre de cyberattaques devrait augmenter de manière considérable durant l’été, pour atteindre jusqu’à 4 milliards d’attaques d’après les experts. Les entreprises et les particuliers doivent ainsi redoubler de vigilance, surtout quand les techniques utilisées par les cybercriminels sont de plus en plus sophistiquées.