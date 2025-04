Docaposte lance une solution de signature électronique dédiée aux professionnels

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Docaposte lance une solution de signature électronique qualifiée eIDAS à destination des professionnels, réemployable et réalisable 100% à distance. Elle repose sur une identification et une authentification du signataire via L’Identité Numérique La Poste, première identité électronique reconnue conforme au niveau substantiel par l’ANSSI.

La signature électronique qualifiée est le seul équivalent strict à la signature manuscrite selon le règlement eIDAS. Elle est reconnue dans toute l’Union européenne.

Cette solution établit un lien fiable entre l’identité du signataire et sa capacité à engager l’entreprise pour laquelle il signe. Cette fiabilité est assurée par l’enregistrement de l’identité du signataire, son lien avec l’organisation et une sécurité renforcée pour les documents à enjeux juridiques, financiers ou réglementaires.

Cette nouveauté répond aux problématiques de délégation de mandats des organisations, dans un contexte de besoins accrus de sécurisation des transactions électroniques et de lutte contre la fraude au président. Elle est particulièrement adaptée aux besoins des secteurs de la finance et de l’assurance, par exemple pour valider des virements EBICS-TS par les trésoriers ou les dirigeants ou encore assurer la distribution de produits d’assurance par les agents et réseaux de courtage.

Cette solution permet de se libérer de l’usage des cartes à puce et clés physiques de signature et des contraintes d’installation de ces dernières. De plus, l’acquisition se fait en ligne, sans nécessiter un déplacement pour le contrôle d’identité en face à face. Le signataire peut être équipé et prêt à signer dans la journée.