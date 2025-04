Docaposte intègre Altospam et Wimi

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Docaposte annonce l’arrivée de deux nouveaux partenaires dans son Pack Cyber, première offre globale et packagée de cybersécurité. Docaposte y intègre désormais les solutions d’Altospam pour proposer une alternative à ses clients pour leur protection de la messagerie, et la suite collaborative et souveraine Wimi, particulièrement attendue par le secteur public. Le Pack Cyber de Docaposte compte désormais 14 partenaires technologiques.

Lancée il y a un an, l’offre packagée de cybersécurité de Docaposte reste fidèle à son ambition première de s’appuyer sur les meilleurs spécialistes français et européens pour couvrir l’ensemble des besoins en cybersécurité des TPE, PME, ETI et collectivités locales mais aussi des établissements de santé.

S’adressant au plus grand nombre, y compris aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités territoriales, le Pack Cyber de Docaposte propose ainsi toutes les solutions nécessaires pour se préparer face aux cybermenaces, protéger les systèmes et réseaux et détecter rapidement les signaux d’alerte pour réagir efficacement.

Une solution supplémentaire de protection de la messagerie

En intégrant Altospam comme nouveau partenaire, Docaposte propose désormais une solution alternative à celle déjà présente dans son offre, pour s’adapter à la diversité des besoins, des spécificités et des fonctionnalités attendues par ses clients. Cette solution française, compatible avec tous les serveurs de messageries, qu’ils soient hébergés en local, en cloud ou chez un hébergeur externe, permet aux entreprises de protéger simplement et efficacement leur messagerie (filtrage, supervision, intégration dans le système d’information) des cyberattaques de type phishing, spearphising, malware ou ransomware.

Une plateforme collaborative souveraine pour élargir l’offre

D’autre part, Docaposte élargit son offre au-delà de la cybersécurité en intégrant la suite collaborative Wimi. Ce partenariat vient particulièrement répondre aux demandes des clients issus du secteur public en recherche d’un espace de travail collaboratif, sécurisé et français, 100% souverain. En associant Wimi à son offre, Docaposte peut désormais proposer une plateforme collaborative (visant la qualification SecNumCloud en 2025), mais également la possibilité de proposer des noms de domaines avec des adresses mails sécurisées.

Cette solution complémentaire vient s’ajouter aux besoins en cybersécurité déjà couverts par les autres partenaires.

Le Pack Cyber de Docaposte est également proposé aux PME candidates aux évaluations de maturité cyber du Campus Cyber et aux entreprises adhérentes de Bpifrance.

Le Pack Cyber de Docaposte obtient le label « France Cybersecurity » 2025

Depuis janvier dernier, le Pack Cyber de Docaposte est labélisé France Cybersecurity 2025.

Délivré par le jury France Cybersecurity, ce label vise à promouvoir les solutions de cybersécurité françaises, à accroître leur visibilité à l’international et à sensibiliser les utilisateurs et donneurs d’ordre internationaux à l’importance de l’origine française d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui sont propres. Il garantit aux utilisateurs et donneurs d’ordre que les solutions et services labélisés sont français et possèdent des fonctionnalités claires et bien définies dont le niveau de qualité est attesté par un jury indépendant.

Pour qu’un service ou une solution soit labélisé France Cybersecurity, il doit donc répondre à plusieurs critères : être fourni par une entreprise française, conçu et développé en France, avoir une existence réelle, être commercialisé et avoir des clients identifiables.