Diligent lance AI Risk Essentials

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette solution permet aux professionnels du GRC d’identifier les risques via une carte interactive, d’évaluer leur impact à l’aide d’un benchmark sectoriel (créé à partir d’une base unique de plus de 120 000 risques issus des rapports 10-K de la SEC) et de mettre en œuvre des stratégies ERM alignées à la stratégie globale de l’entreprise.

Alors que seulement 32 % des organisations considèrent leurs pratiques de supervision des risques comme matures ou robustes, AI Risk Essentials offre une réponse concrète à ce besoin croissant de pilotage stratégique des risques. Grâce à la certification ERM qui l’accompagne, ce nouvel outil permet de renforcer la culture du risque du sein des entreprises.

"L’adoption de solutions avancées alimentées par l’IA, comme Diligent AI Risk Essentials, permet aux organisations non seulement d’identifier et d’évaluer rapidement les incertitudes, mais aussi de comparer leurs risques par rapport aux normes du secteur. Intégrer ces informations dans les processus de décision permet aux dirigeants d’atténuer les risques de manière proactive, d’aligner leurs programmes ERM avec leurs objectifs stratégiques, et de renforcer la résilience et l’agilité de l’organisation.", déclare Michael Rasmussen, analyste GRC, influenceur et expert chez GRC 20/20

Ce lancement s’inscrit dans la dynamique d’innovation de Diligent qui a été saluée par des analystes de renom tels que Forrester, IDC et Gartner.