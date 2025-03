Diligent annonce Smart Book Builder dans GovernAI

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Diligent annonce le lancement de Smart Book Builder, un assistant alimenté par l’IA qui élimine le besoin pour les dirigeants et les professionnels juridiques de créer des documents pour le conseil exécutif à partir de zéro. Ce nouvel outil s’inscrit dans GovernAI, une suite avancée d’outils alimentés par l’IA et intégrés à la plateforme Diligent One, conçue pour rationaliser les flux de travail de gouvernance, permettant un gain de temps précieux pour les dirigeants et les professionnels juridiques tout en garantissant des standards élevés de sécurité et une utilisation responsable de l’IA.

Smart Book Builder est le seul assistant alimenté par l’IA conçu spécifiquement pour permettre aux utilisateurs de :

Créer des documents sensibles pour la direction, en ayant une vue sur des éléments et actions antérieurs pour préparer des réunions ;

Résumer, préparer et actualiser des guides du conseil exécutif. SmartPrep fournit des questions et des informations ciblées, et Smart News offre des renseignements pertinents sur le marché et les pairs pour une prise de décision plus efficace ;

Analyser des documents du conseil exécutif et de la direction grâce à Smart Legal Scanner pour signaler les extraits sensibles et l’exposition aux risques juridiques ;

Rédiger des comptes-rendus et procès-verbaux de réunion avec Smart Minutes, (réduction d’environ 60 % du processus de rédaction des procès-verbaux, ce qui permet aux secrétaires de réaliser un document en 1h au lieu de 3h) ;

Accéder à une bibliothèque de formation et de modèles afin de supporter les dirigeants dans la supervision des initiatives IA et en garantir une utilisation responsable.