Diligent annonce l’acquisition de Vault

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette opération stratégique permet à Diligent d’intégrer la technologie avancée de signalement Speak Up de Vault, renforçant ainsi sa capacité à offrir aux organisations un outil complet pour détecter précocement les risques éthiques, faciliter la remontée sécurisée des alertes et assurer un suivi efficace des investigations.

Grâce à l’intégration de Vault, Diligent étend ses fonctionnalités globales multilingues et localisées, accompagnant ses clients dans le respect des régulations internationales telles que la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte. Cette acquisition illustre la volonté forte d’aider les entreprises à construire des cultures d’intégrité durables et à réduire leur exposition aux risques.