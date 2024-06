Diligent annonce Diligent AI

juin 2024 par Marc Jacob

Diligent dévoile Diligent AI. Il s’agit d’un ensemble de capacités d’intelligence artificielle intégrées à la plateforme Diligent One, qui révolutionne la façon dont les organisations appréhendent, anticipent et réduisent les risques liés à la conformité. Cela permet aux utilisateurs d’identifier les risques, de protéger les données et de démocratiser les processus de prise de décision. Il renforce ainsi la résilience des entreprises en leur offrant une certitude et une clarté sans précédent.

Diligent AI offre aux dirigeants un soutien face à des menaces complexes en permettant une collaboration interne renforcée et en utilisant le risque comme langage commun. Grâce à une automatisation intégrée, les dirigeants exploitent mieux leurs informations clés en optimisant leurs ressources. Cette solution leur permet également de mieux communiquer avec les parties prenantes en adaptant les informations à leurs besoins spécifiques, et d’améliorer leur processus décisionnel en favorisant une meilleure circulation de l’information à travers les différentes fonctions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC).

Aux comités de directions et dirigeants :

• La création de résumés clairs et contextuels des documents du comité de direction pour aider les directeurs à comprendre facilement les informations et à en tirer des conclusions.

• Des analyses basées sur l’intelligence artificielle sur les priorités ESG (environnement, social et gouvernance) d’une entreprise ainsi que ses propres facteurs de risque déclarés, permettant de comparer ses performances avec celles d’autres entreprises et de repérer les tendances de l’industrie.

• Des réponses rapides aux questions liées au comité de direction grâce à un assistant virtuel alimenté par l’IA disponible en permanence, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Aux équipes d’audit, de risque et de conformité :

• La simplification du processus complexe de mise en correspondance des contrôles internes avec les exigences réglementaires, permettant aux professionnels de la GRC de démontrer leur conformité de manière efficace.

• L’identification des changements entre deux versions d’une même réglementation et catégorisation de ces changements en fonction de leur importance, facilitant ainsi la mise à jour des politiques, des risques et des contrôles associés de manière efficiente.

• Permettre aux utilisateurs de créer, de modifier et de résoudre les problèmes liés à l’intégration de données et aux scripts d’analyse de données en utilisant un langage simple. En rendant les puissantes capacités robotiques de Diligent (également connues sous le nom d’ACL Analytics) accessibles à un public plus large.

De plus, des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à Diligent AI dans les mois à venir, permettant aux professionnels de la GRC de mieux atténuer les risques et de rester au fait des évolutions des exigences réglementaires, et aidant les directeurs d’entreprise à gouverner de manière plus efficace dans un contexte de risques croissants et de surcharge d’informations.

L’utilisation de l’IA générative dans la GRC doit respecter les normes les plus élevées de sécurité et de confidentialité, et Diligent s’est engagé à garantir une utilisation sûre, sécurisée et éthique de l’IA grâce à ses principes directeurs. Cela garantit que les données des utilisateurs restent les leurs, que le contenu généré est clairement étiqueté et que les utilisateurs doivent toujours donner leur consentement avant d’utiliser l’IA avec leurs données.