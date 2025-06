Diligent améiore son offre Entities grâce à l’IA

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec plus de 100 000 utilisateurs mensuels, Diligent Entities est déjà le système de référence de confiance pour les données de gouvernance mondiales. Ces nouvelles capacités d’IA poussent cette confiance encore plus loin — en la rendant actionnable, intelligente et proactive.

Entities exploite une IA spécialement formée pour synthétiser les dossiers d’entreprise, résumer, valider et partager instantanément les informations clés. Ces nouvelles fonctionnalités amélioreront l’efficacité des professionnels du droit et de la conformité, ainsi que de leurs partenaires dans les domaines de la fiscalité, de la finance et de l’audit, en facilitant l’accès aux données essentielles de l’entreprise et en s’intégrant de manière transparente dans les systèmes et outils existants, tels que Microsoft Teams.

La pression réglementaire, la diminution des effectifs juridiques et la complexité croissante entre les juridictions obligent les organisations à faire évoluer les processus. Pour relever ces défis, plus de 70% départements juridiques prévoient d’accroître l’utilisation de l’IA au cours des trois prochaines années, les systèmes dynamiques comme Entities jouant un rôle crucial dans l’évolution efficace tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et des pratiques responsables en matière d’IA.

La nouvelle offre Diligent Entites aide les organisations à éviter les risques, à améliorer l’intégrité des données et à booster la productivité à chaque étape du processus de gestion des entités.

Principales fonctionnalités :

• Générateur de rapports et de graphiques IA : créer des rapports et des graphiques personnalisés grâce à des prompts simples, garantissant des informations actualisées et pertinentes.

• Intégration Microsoft Teams alimentée par l’IA : accéder aux données de gouvernance et obtenir des réponses alimentées par l’IA directement dans Microsoft Teams

• Importation et résumé de documents IA : taguer et résumer automatiquement les documents, pour gagner du temps et réduire les erreurs.

• Assistant virtuel IA : fournir des réponses instantanées aux questions sur les données d’entité, facilitant l’accès à l’information et améliorant l’efficacité.

Les améliorations apportées à l’IA Entities s’appuie sur les antécédents de Diligent en matière d’innovation avec GovernAI, AI Risk Essentials, ainsi que sur l’acquisition récente de la plateforme Vault, une solution d’éthique et de conformité basée sur l’IA.