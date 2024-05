Diligent lance un tableau de bord ERM

mai 2024 par Marc Jacob

Diligen annonce le lancement d’un tableau de bord ERM, alimenté par les données de marché dde Moody’s, la principale source d’informations pertinentes sur le risque exponentiel. Ce tableau de bord aidera les directeurs des risques, les directeurs financiers, les conseillers juridiques et les autres professionnels du risque à surveiller les facteurs de risque critiques, à regrouper les résultats et à présenter un rapport clair et complet aux conseils d’administration afin d’orienter les décisions et le succès à long terme de l’entreprise.