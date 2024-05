Digital Realty signe deux contrats d’achat d’énergie renouvelable en France avec wpd

Digital Realty a signé cinq contrats d’achat d’électricité (PPA) issue d’énergies renouvelables à long terme en France et en Espagne. Cette annonce souligne l’engagement de l’entreprise à étendre ses capacités d’approvisionnement en énergie renouvelable, en France et à l’international, contribuant ainsi à ses objectifs en matière de développement durable.

Digital Realty a signé deux contrats éoliens de 15 ans en France. Les projets, développés par wpd, un des principaux développeurs en énergies renouvelables, basé en Allemagne, comprennent de petits parcs éoliens dans les régions françaises de Bretagne et des Hauts-de-France pour une capacité totale de 24,6 MW, les deux territoires ayant les gisements de vent parmi les plus importants du pays. Les projets sont prévus pour un démarrage à fin 2025. Digital Realty est présent en France avec 16 data centers en région parisienne et à Marseille. Ces sites abritent plus de 550 clients : opérateurs, fournisseurs de cloud et de médias numériques, entreprises ou fournisseurs de services informatiques.

Par ailleurs, Digital Realty a signé un contrat global d’énergie solaire en Espagne, composé de trois accords distincts d’une durée de 12 ans. Les projets, développés par BRUC, une entreprise espagnole spécialisée dans l’énergie solaire, sont situés dans les provinces de Cadix et de Saragosse.

Ces cinq PPA représentent une capacité de production d’énergie renouvelable estimée à 347 gigawattheures (GWh), soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 200 000 ménages européens par an. Ces projets viendront également compléter les capacités en matière d’énergie renouvelable de l’Europe, où les activités de Digital Realty sont couvertes à 100 % par de l’énergie renouvelable depuis 2020.

En 2020, Digital Realty a été le premier acteur de data centers de son envergure à rejoindre l’initiative Science-Based Targets (SBTi). Dans le cadre de cet engagement, l’entreprise vise à réduire ses émissions liées aux scopes 1 et 2 de 68 % et celles liées au Scope 3 de 24 % d’ici 2030. Avec plus de 120 data centers dans le monde couverts par de l’électricité 100 % renouvelable, Digital Realty continue d’être à la pointe de la filière en matière de solutions durables pour les data centers. L’entreprise a signé 15 contrats d’achat d’électricité dans le monde, générant environ 2 200 GWh d’énergie renouvelable par an.

De plus, depuis 2020, Digital Realty France contribue à la neutralité carbone planétaire en ayant réduit et ensuite participé au développement de puits de carbone à la hauteur de ses émissions résiduelles de scopes 1 et 2. Dans le cadre de sa trajectoire bas-carbone validée par la science et alignée avec les accords de Paris, l’entreprise s’engage désormais dans un programme de réduction de ses émissions de scope 3 de 24% par m2 IT d’ici 2030 (année de référence 2018) en impliquant sa chaîne de valeur.