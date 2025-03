[Digital Cleanup day] Les bonnes pratiques de Kingston pour une gestion durable et sécurisé des données

mars 2025 par Kingston

Cet événement vise à sensibiliser à l’impact environnemental du numérique et à encourager les entreprises et les particuliers à adopter des pratiques plus responsables. À cette occasion, Kingston partage plusieurs recommandations pour une gestion plus durable des données, une meilleure organisation du stockage permet non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi de renforcer la cybersécurité.

Optimiser le matériel : privilégier la mise à niveau plutôt que le remplacement

L’achat d’un nouvel appareil n’est pas toujours nécessaire lorsqu’un ordinateur perd en performances. Plusieurs solutions permettent d’augmenter sa capacité et sa rapidité de manière durable :

• Augmenter la mémoire vive (RAM) : Un élément clé pour assurer un fonctionnement efficace. Qu’un système soit équipé de DDR5 ou de DDR4, la mise à niveau de votre mémoire offre de meilleures performances, donnant ainsi un nouveau souffle au système existant.

• Remplacer un disque dur (HDD) par un SSD : Un SSD SATA améliore considérablement la vitesse de l’ordinateur. Il est également possible d’opter pour un SSD plus rapide et de plus grande capacité pour optimiser les performances globales. Par exemple si le système dispose d’une ou plusieurs prises M.2 il est posible de remplacer son SSD par un SSD PCIe NVMe.

Réfléchir au type de stockage : privilégier le local quand c’est possible

Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier le stockage local (SSD, clé USB chiffrée) aux solutions cloud, qui sont énergivores et présentent des risques de sécurité.

• Une clé USB chiffrée permet d’accéder à ses fichiers en toute sécurité, sans dépendre d’une connexion au cloud et sans exposition aux risques liés aux Wi-Fi publics.

• Le cloud reste une solution pratique, mais il n’est pas toujours sous contrôle, ce qui peut entraîner des incertitudes en matière de sécurité.

• Le chiffrement matériel sans logiciel est une solution efficace pour protéger les données contre les cyberattaques et limiter les risques de fuites d’informations.

L’adoption de ces bonnes pratiques peut contribuer à réduire l’impact environnemental du numérique tout en optimisant la sécurité et la performance des équipements.