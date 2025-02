Digital Clean Up Day : Réduire son empreinte numérique, un enjeu environnemental et de cybersécurité

février 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Le Digital Clean Up Day, qui aura lieu le 15 mars, invite entreprises et particuliers à faire le tri dans leurs données numériques pour limiter leur impact environnemental. Mais au-delà de l’enjeu écologique, cet événement soulève aussi une question cruciale : la sécurité des données.

Les entreprises et les particuliers accumulent chaque jour des quantités considérables de fichiers, d’emails et de comptes en ligne, dont une grande partie devient obsolète avec le temps. Cette accumulation ne se limite pas à un problème de surcharge des serveurs : elle constitue une vulnérabilité pour la protection des données.

L’accumulation des données, un risque pour la sécurité

Stocker des fichiers inutiles ou conserver des comptes en ligne que l’on n’utilise plus augmente la surface d’attaque des cybercriminels. Des bases de données non sécurisées, des mots de passe réutilisés ou oubliés, des documents sensibles laissés sans protection dans un cloud exposé sont autant de failles potentielles. Selon une étude récente, plus de 90 % des données stockées ne sont jamais réutilisées après leur création. Cette masse d’informations oubliées représente un risque considérable en cas de fuite de données ou d’attaque par rançongiciel. Plus les données sont nombreuses et éparpillées, plus elles sont difficiles à protéger.

Adopter les bons réflexes pour un nettoyage numérique sécurisé

Un nettoyage efficace ne consiste pas seulement à libérer de l’espace, mais aussi à sécuriser les données essentielles et à réduire les risques de cyberattaques.

• Faire le tri dans ses fichiers et emails : supprimer les documents obsolètes et ne conserver que ce qui est réellement nécessaire, en s’assurant de sécuriser les informations sensibles par chiffrement.

• Supprimer les anciens comptes : chaque compte en ligne inutilisé représente une porte d’entrée potentielle pour des attaques. Il est essentiel de désactiver ou de supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires.

• Utiliser des mots de passe uniques et robustes : éviter la réutilisation des mêmes identifiants sur plusieurs comptes et privilégier les solutions de gestion sécurisée des mots de passe.

• Mettre à jour les logiciels et applications : les systèmes obsolètes présentent des vulnérabilités connues des cybercriminels. Des mises à jour régulières réduisent ces risques.

• Éviter le stockage inutile sur le cloud : certaines plateformes ne garantissent pas un niveau de sécurité suffisant. Il est préférable d’opter pour des solutions de stockage chiffrées et maîtrisées.

Une démarche à intégrer dans la gestion quotidienne des données

Le Digital Clean Up Day est l’occasion de prendre conscience de l’impact environnemental et sécuritaire des données numériques. Mais ce tri ne doit pas être un événement ponctuel. Adopter une hygiène numérique régulière permet non seulement d’optimiser son espace de stockage, mais aussi de limiter les risques liés aux cybermenaces.

Dans un contexte où les attaques informatiques sont en constante augmentation, il est essentiel d’adopter des pratiques responsables en matière de gestion des données. Une approche proactive de la cybersécurité et de la sobriété numérique permet de réduire les risques tout en contribuant à une utilisation plus durable des ressources numériques