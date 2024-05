DigiCert présente Device Trust Manager

mai 2024 par Marc Jacob

DigiCert annonce une évolution de sa solution de sécurité IoT avec la sortie de DigiCert® Device Trust Manager, une nouvelle plateforme dédiée à la protection des appareils IoT tout au long de leur cycle de vie. Device Trust Manager répond aux besoins fondamentaux des constructeurs en quête d’une solution intégrée et évolutive, capable de sécuriser les appareils IoT, de gérer des normes et réglementations de plus en plus complexes, et de garantir l’intégrité des opérations et des équipements face au volume croissant de menaces.

Avec un parc mondial d’appareils connectés (électronique grand public, équipements médicaux, systèmes industriels, etc.) estimé à 55,7 milliards d’ici 2025[1], le champ des menaces se diversifie et se complexifie chaque jour un peu plus. L’étendue de cet écosystème interconnecté amplifie également les problèmes de conformité, et ce alors même que les organisations doivent se plier à un régime normatif et réglementaire de plus en plus strict pour la sécurité de divers types d’appareils, dans différents environnements et zones géographiques. Pour réduire efficacement ces risques, les entreprises ont besoin d’une solution complète pour la gestion et la sécurisation d’un large éventail d’appareils à différentes étapes du cycle de vie. Elles pourront ainsi protéger les données, préserver la confidentialité et assurer la continuité opérationnelle face à des menaces en perpétuelle évolution.

DigiCert Device Trust Manager offre une sécurité inégalée à chaque étape du cycle de vie des appareils IoT, de leur conception à leur décommissionnement, garantissant ainsi le respect des exigences de conformité tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. La solution priorise la confidentialité, la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités autour de plusieurs axes :

Conformité renforcée : simplifie le respect des réglementations internationales et répond à des exigences de conformité rigoureuses via des nomenclatures logicielles (SBOM) détaillées, une surveillance en temps réel et un provisionnement sécurisé pour maintenir l’intégrité des appareils tout au long de leur cycle de vie.

Efficacité opérationnelle : automatise les processus de sécurité pour accélérer le déploiement des appareils grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour à distance (OTA) et le Zero Touch Provisioning (ZTP).

Réduction du risque : renforce les capacités de détection des anomalies pour prévenir les interruptions de service et les compromissions de données.

Sécurité évolutive : s’adapte facilement aux petits comme aux grands environnements, et à divers écosystèmes d’appareils.

« Bâtie sur la plateforme DigiCert® One, qui a déjà de quoi impressionner, la nouvelle solution DigiCert témoigne d’une innovation continue », déclare Sam Gabbay, Président de TUO Accessories. « Une fois de plus, DigiCert se positionne en chef de file par son leadership et son engagement pour la sécurité de l’IoT, notamment grâce à sa capacité à anticiper les besoins de ses clients avec dix longueurs d’avance. Je suis fier d’être client DigiCert et il me tarde d’utiliser Device Trust Manager, qui promet d’améliorer encore davantage un workflow déjà très fluide. »

1 Future of Industry Ecosystems : Shared Data and Insights, IDC, 6 janvier 2021