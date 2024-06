Diffusion de grands évènements sportifs : Telehouse France se positionne comme un acteur stratégique

juin 2024 par Sami SLIM, Directeur Général - Telehouse France

Telehouse France capitalise sur la connectivité, la sécurité et la performance pour garantir un transit fluide et de haute qualité des flux de données lors de la diffusion d’événements sportifs majeurs tel que celui qui se déroulera à Paris dans quelques semaines.

L’importance du campus de datacenter Telehouse Paris lors d’un tel événement réside dans sa place de premier plan dans le paysage numérique français et mondial. Quatrième campus de datacenter le plus interconnecté du monde, premier en France, voici quelques points clés à savoir pour comprendre ce rôle central :

• Lieu d’échange pour de 50 % de l’Internet français : Le fait que le datacenter de Telehouse gère environ la moitié du trafic d’interconnexion (peering) français démontre son rôle crucial dans l’infrastructure numérique du pays. Lors d’événements sportifs de grande envergure comme les Jeux olympiques, où le trafic en ligne atteint des sommets, une infrastructure robuste et fiable comme le campus de Telehouse à Paris est indispensable pour garantir que les services en ligne fonctionnent de manière fluide et sans interruption.

• Distribution mondiale des flux vidéo : Les datacenters de Telehouse héberge l’ensemble des opérateurs de télécommunications mondiaux, ce qui en fait un point central pour la distribution des flux vidéo depuis la France vers le reste du monde. Pendant les Jeux olympiques, la demande de diffusion en direct et de contenus vidéo à la demande explose. Telehouse joue un rôle essentiel en assurant une connectivité de haute qualité et une diffusion vidéo stable et rapide vers les spectateurs du monde entier.

• Fiabilité et sécurité de l’infrastructure : En hébergeant les principaux opérateurs de télécommunications et de Cloud, les datacenters Telehouse garantissent non seulement une connectivité mondiale, mais également une sécurité et une fiabilité maximales pour les données et les communications. Lors d’événements d’une telle ampleur, la sécurité des données et la disponibilité des services sont d’une importance capitale, et Telehouse offre des infrastructures à la pointe de la technologie pour répondre à ces exigences.

Sami Slim, Directeur Général de Telehouse France « En résumé, le campus de datacenters d’Ile de France de Telehouse joue un rôle vital dans la chaine de diffusion audiovisuelle nationale et internationale, ce qui en fait un élément clé de l’infrastructure numérique lors de grands événements. Sa capacité à gérer d’énormes volumes de trafic, à distribuer des flux vidéo à l’échelle mondiale et à garantir la sécurité des données en fait un partenaire essentiel pour assurer le succès et la fluidité des services en ligne. »