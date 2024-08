Die Neuerfindung des Schutzes von Erfindungen in der IT: Auf dem Weg zu einem Verfahren, das der technologischen Entwicklung gerecht wird

August 2024 von Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

In der Welt der Patente unterliegen technologische Innovationen denselben Regeln wie traditionelle industrielle Erfindungen. Im Bereich der Informationstechnologie (IT), wo Fortschritte kontinuierlich und schnell erfolgen, zeigt dieser traditionelle Rahmen jedoch Schwächen. Eine Innovation in der IT kann veraltet sein, bevor sie offiziell durch ein Patent geschützt ist, was die Sicherheit und das geistige Eigentum der Schöpfer gefährdet. Dieser Artikel schlägt vor, die Art und Weise, wie wir Erfindungen im IT-Bereich schützen, neu zu überdenken und zu modernisieren, um sie besser an den schnellen technologischen Wandel anzupassen.

I. Die Grenzen des aktuellen Patentverfahrens

Das klassische Patentverfahren beruht auf langen und starren Schritten. Erfinder müssen oft mehrere Jahre warten, bis ihre Erfindung offiziell patentiert ist, mit hohen Kosten für die administrativen und rechtlichen Schritte. Dieser Prozess ist effektiv für Innovationen in Sektoren, in denen Veränderungen allmählich erfolgen, wie in der verarbeitenden Industrie, aber er wird schnell ungeeignet, wenn es um IT geht, wo sich die Technologie rasend schnell weiterentwickelt.

In der IT können Konzepte innerhalb weniger Monate entwickelt, getestet, verbessert und sogar vollständig verändert werden. Daher spiegelt eine Erfindung, die vor einigen Jahren in einem Patentantrag beschrieben wurde, oft nicht mehr die Realität des Endprodukts wider. Dies schafft eine gefährliche Diskrepanz, bei der eine Erfindung auf dem Papier geschützt ist, ihr tatsächliches Wesen jedoch nicht mehr vom Gesetz abgedeckt ist, was den Erfinder dem Risiko von Kopien oder Ideenraub aussetzt.

II. Warum ein neues Verfahren für die IT notwendig ist

Patente, die für einen langfristigen Schutz ausgelegt sind, sind von Natur aus weniger wirksam in einem Bereich, in dem die Lebensdauer einer Technologie kurz sein kann. Im Fall von IT-Erfindungen ist Innovation oft ein iterativer Prozess. Das bedeutet, dass technologische Produkte kontinuierlich modifiziert werden, um den neuen und sich verändernden Herausforderungen der digitalen Umwelt gerecht zu werden. Zum Beispiel muss eine entwickelte Cybersicherheitslösung, die für den Schutz vor einer bestimmten Bedrohung gedacht ist, oft modifiziert werden, um neuen Angriffen zu begegnen. Dieser ständige Zyklus von Verbesserungen macht das aktuelle Patentsystem ineffektiv.

Darüber hinaus hemmt diese Unzulänglichkeit die Fähigkeit von IT-Unternehmen, schnell zu innovieren. Sie sind gezwungen, zwischen teuren und langwierigen rechtlichen Schritten zum Schutz einer Erfindung oder der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihres Produkts ohne Schutz zu wählen, was das Risiko erhöht, dass andere Unternehmen ihre Arbeit kopieren oder stehlen. Diese Situation schafft große Unsicherheit für Schöpfer und Entwickler.

III. Vorschlag für ein neues Schutzverfahren von IT-Erfindungen

Angesichts dieser Problematik ist es entscheidend, einen flexibleren und effizienteren Rahmen für den Schutz von Erfindungen in der IT zu schaffen. Die Idee wäre, eine offizielle digitale Plattform zu schaffen, die von einer zuständigen Behörde überwacht wird und es den Erfindern ermöglicht, ihre Kreationen während ihrer Entwicklung zu registrieren.

1. Eine offizielle digitale Plattform: Akteure im IT-Bereich könnten über ein privates und sicheres Konto auf diese Seite zugreifen. Der Erfinder wäre der Einzige, der sein Konto einsehen und verwalten kann, was die Vertraulichkeit seiner Arbeiten garantiert.

2. Stufenweise Registrierung: Der Erfinder könnte jede Phase seines Entwicklungsprozesses registrieren. Die registrierten Informationen könnten weder verändert noch gelöscht werden, was eine unwiderlegbare Rückverfolgbarkeit der Entwicklungsstufen der Erfindung sicherstellt. Dies würde es ermöglichen, Innovationen von den ersten Schritten an zu schützen, ohne darauf warten zu müssen, dass sie abgeschlossen sind.

3. Sofortiger und flexibler Schutz: Im Gegensatz zum klassischen Patentverfahren würde diese Plattform einen sofortigen Schutz gewährleisten, wobei jede Registrierungsstufe mit einem sicheren Zeitstempel versehen würde. Dies würde die mehrjährigen Verzögerungen des traditionellen Patentprozesses eliminieren.

4. Kontrolle über Verbreitung und Konsultationen: Sobald der Erfinder der Meinung ist, dass seine Arbeit abgeschlossen ist, könnte er seine Erfindung offiziell registrieren. Diese würde dann von der zuständigen Behörde veröffentlicht werden, aber der Erfinder hätte weiterhin die Kontrolle über die Einsichtnahme, Ansicht und den Download seiner Arbeit. Jede Person, die die Erfindung einsehen möchte, würde über eine eindeutige ID identifiziert, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit garantiert.

5. Echtzeit-Überwachung: Der Erfinder hätte vollständigen Zugang zur Historie der Einsichtnahmen in seine Arbeit. Dies würde ihm ermöglichen, die Sichtbarkeit seiner Erfindung zu verfolgen und in Echtzeit über jegliche Zugriffsversuche auf seine Daten informiert zu werden.

Schlussfolgerung

Die Überarbeitung des Systems zum Schutz von Erfindungen im IT-Bereich ist eine unvermeidliche Notwendigkeit. Der starre und langsame Rahmen traditioneller Patente entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen eines sich ständig weiterentwickelnden Sektors. Durch die Einführung eines flexiblen, schnellen und digitalen Verfahrens können wir Erfinder besser schützen und gleichzeitig die Innovation im IT-Bereich fördern. Eine solche Gesetzesänderung könnte nicht nur die Kreationen sichern, sondern auch ein dynamischeres und wettbewerbsfähigeres Umfeld für IT-Erfinder schaffen.