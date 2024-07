Devoteam signe un accord pour acquérir Eraneos Technology Netherlands

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Devoteam, entreprise de consulting en technologies, cloud, cyber, IA et développement durable - et fournisseur de premier plan de solutions ServiceNow à travers la région EMEA - a annoncé aujourd’hui l’accord pour acquérir Eraneos Technology Netherlands, société néerlandaise de conseil en ServiceNow. Cette initiative stratégique renforce la présence de Devoteam aux Pays-Bas et élargit sa capacité à offrir des prestations ServiceNow de qualité à ses clients.