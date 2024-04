Devoteam remporte le prix du Partenaire de Vente de l’Année - EMEA de Google Cloud

avril 2024 par Marc Jacob

Devoteam annonce sa cinquième victoire consécutive en tant que Partenaire de Vente de l’Année - EMEA de Google Cloud, ainsi que trois prix régionaux de Partenaire de l’Année. Cette reconnaissance consolide la position de Devoteam en tant que partenaire de premier plan de Google Cloud, dépassant constamment les attentes et offrant une valeur exceptionnelle aux clients français.

En plus de remporter le prix du Partenaire de Vente de l’Année - EMEA de Google Cloud, le partenaire mondial des services gérés, Devoteam, a également été reconnu pour ses efforts locaux à travers le monde, en remportant le prix du Partenaire de Vente de l’Année de Google Cloud pour la Suède et les prix de Partenaire de Services de l’Année de Google Cloud pour le Danemark et l’Asie du Sud-Est.

Avec ces prix, Devoteam est récompensée pour ses réalisations au sein de l’écosystème Google Cloud, aidant ses clients communs du monde entier tout au long de leur parcours Cloud. Devoteam, partenaire de services gérés, aide ses clients avec des solutions et des services de bout en bout basés sur l’IA en matière de données, de modernisation de l’infrastructure informatique et des applications, de sécurité, de transformation du travail et de durabilité.

Renforcement de l’Expertise : l’équipe technique hautement qualifiée s’est agrandie de 44 % en 2023, avec dans le même temps, une augmentation de 38 % des certifications, totalisant désormais plus de 1000 certifications, dont 3 Google Cloud Certified Fellows. Cet engagement en faveur du développement de l’expertise garantit que Devoteam dispose des talents pour résoudre même les défis les plus complexes de nos clients.

Accélération des parcours Google Cloud : Devoteam équipe ses clients avec des accélérateurs Google Cloud qui ont fait leurs preuves, des frameworks éprouvés qui fournissent des résultats tangibles. Ces accélérateurs aident les clients à atteindre une rentabilité jusqu’à 65 % supérieure, une réalisation de projet 4 fois plus rapide et une réduction de 30 % des bugs. Notamment, rien qu’en 2023, Devoteam G Cloud a lancé 15 nouveaux accélérateurs, couvrant l’ensemble de la suite Google Cloud, renforçant ainsi l’engagement à promouvoir des parcours cloud efficaces et réussis.