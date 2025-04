Devoteam remporte cinq prix comme Partenaire de l’Année Google Cloud 2025

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ces prix obtenus comprennent :

• Intelligence artificielle : Gemini for Google Workspace – Ventes et Services

• Modernisation des Infrastructures – EMEA

• Développement des Talents – EMEA

• Prix national – Indonésie

• Prix national – Benelux

Cette reconnaissance continue souligne la forte expertise de Devoteam et sa croissance au sein de l’écosystème Google Cloud. L’entreprise démontre sa maîtrise dans de nombreux domaines : solutions basées sur l’IA, gestion des données, modernisation des infrastructures IT, développement applicatif, cybersécurité, transformation du lieu de travail et initiatives durables. En renforçant encore sa position dans l’IA, Devoteam a également été annoncé comme partenaire de lancement d’Agentspace en 2025.

Devoteam et Google Cloud

Devoteam a fait de l’intelligence artificielle et du développement des talents des priorités clés au sein de sa practice Google Cloud. L’entreprise a atteint la première place dans le challenge EMEA L400 badges et a mis en place des programmes de formation internes, notamment G Cloud University et From Zero to Gemini Hero, en acquérant 8 000 licences Gemini pour un usage interne. Dans le cadre d’un partenariat stratégique de quatre ans avec Google visant à accélérer l’adoption du cloud et à favoriser l’innovation, Devoteam investit également dans le développement de solutions, l’accélération du go-to-market et la formation des talents.