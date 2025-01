Devoteam recrute Trine Tirsgaard, Directrice Marketing Groupe

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Avec plus de 25 ans d’expérience en marketing, Trine Tirsgaard, 53 ans, apporte une expertise reconnue acquise dans des rôles de direction chez ISS Global, ainsi que chez Microsoft. Elle s’est distinguée par sa capacité à structurer et amplifier des initiatives marketing innovantes et impactantes.

Plus récemment, Trine a occupé pendant plus de 8 ans le poste de Directrice du développement commercial groupe chez Netcompany, où elle a contribué à la transformation de l’entreprise et à son expansion en Europe, la faisant passer de 800 à plus de 8 000 collaborateurs.

Chez Devoteam, Trine Tirsgaard aura pour mission d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie “Amplify 2028” et renforcer le positionnement de Devoteam en tant qu’architecte de la transformation technologique de ses clients.

Persuadé que l’arrivée de Trine nous permettra de matérialiser notre vision Tech for people pour une IA au service de la transformation des entreprises.