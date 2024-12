Devoteam obtient la compétence AWS Managed Services Provider

décembre 2024 par Marc Jacob

Suite à un audit rigoureux réalisé par un auditeur tiers indépendant, Devoteam, partenaire AWS MSP, a démontré sa capacité à apporter de la valeur à ses clients grâce à un ensemble complet de services, notamment :

• Stratégie et planification du cloud : aider les clients à définir leur stratégie et leur itinéraire en matière de cloud.

• Migration et développement : migration des applications et des charges de travail vers AWS.

• Services managés : fournir une gestion et une assistance continues pour les environnements AWS.

• Optimisation et automatisation : optimisation des coûts et des performances d’AWS.

• Sécurité et conformité : s’assurer que les environnements AWS sont sécurisés et conformes aux réglementations du secteur.

Devoteam aide depuis longtemps les organisations à adopter et à exploiter AWS. L’entreprise dispose d’une équipe d’experts AWS certifiés qui peuvent fournir une large gamme de services, depuis les évaluations initiales du cloud jusqu’aux services gérés continus. Devoteam est également un partenaire AWS Premier Consulting, le niveau le plus élevé du réseau de partenaires AWS (APN).