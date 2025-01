Devoteam annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud

janvier 2025 par Marc Jacob

Devoteam annonce un partenariat stratégique de quatre ans avec Google Cloud pour accélérer l’adoption du cloud et stimuler l’innovation sur les marchés EMEA et APAC. Cette collaboration se focalisera sur le développement d’initiatives de mise sur le marché qui permettront aux organisations d’exploiter tout le potentiel des technologies Google Cloud. Devoteam vise à atteindre une croissance significative et à générer 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour son unité commerciale Google Cloud en fournissant des solutions de pointe dans des domaines clés tels que les données et l’analyse, l’IA, la modernisation des centres de données, les services gérés et la sécurité.

Cet accord stratégique marque une étape importante dans la collaboration de longue date entre Devoteam et Google Cloud. Avec plus de 1 400 certifications Google Cloud, 10 spécialisations, une équipe de plus de 700 experts dédiés dans 18 pays et des projets réussis dans Gemini pour Google Workspace, les données et l’analyse, la sécurité, l’infrastructure et l’IA, Devoteam est en mesure de proposer des stratégies conjointes de mise sur le marché et un développement rapide de solutions grâce à cet accord.

Principaux domaines d’intérêt de l’accord :

Accélérer l’activité Google Cloud de Devoteam : Devoteam va renforcer son équipe Google Cloud, approfondir son expertise et développer de nouvelles activités.

Développement de solutions : en complément de sa suite existante d’accélérateurs - des kits de démarrage conçus pour aider les entreprises à adopter et à utiliser les technologies Google Cloud de manière rapide et efficace - Devoteam co-développera des solutions sur mesure avec Google Cloud, en se concentrant sur les données et l’analyse, l’IA/ML, la modernisation des centres de données, les services gérés et la sécurité. Les capacités nearshore étendues de Devoteam, y compris des usines dédiées dotées de consultants experts, fourniront aux clients un support complet tout au long de leur parcours d’adoption du cloud. Cela inclut des solutions allant de Google Workspace à la gestion des API avec Apigee.

Accélération de la mise sur le marché : des campagnes marketing conjointes, des événements et la création de contenu permettront d’accroître la notoriété du partenariat et de générer des prospects et de nouveaux clients pour Devoteam et Google Cloud.

Formation, certification et habilitation : en s’appuyant sur les ressources d’apprentissage de Google Cloud, Devoteam va étendre son programme Devoteam G Cloud University d’un mois pour intégrer des collaborateurs et renforcer leur expertise dans les solutions cloud et d’IA, avec l’engagement de former plus de 1 000 professionnels aux certifications Associate et Professional/Specialty.