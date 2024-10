Devinez quoi ? L’IA n’intéresse personne et tout le monde s’en moque

octobre 2024 par Fiverr

Fiverr International Ltd. dévoile une nouvelle campagne décalée sur l’IA, mettant en scène une comédie musicale excentrique de style Broadway, intitulée « Nobody Cares ». Entre jazz hands, caméos et refrain accrocheur, le message est clair : personne ne se soucie vraiment de l’utilisation de l’IA. Ce qui compte vraiment, comme le souligne également le nouveau rapport de Fiverr, ce sont les talents qui maîtrisent ces outils, la façon dont ils les utilisent, et les résultats concrets qu’ils obtiennent.

Cette nouvelle étude de Fiverr, intitulée « L’utilisation de l’IA générative en 2024 » et publiée ce jour, a été conduite auprès de 3 300 freelances de Fiverr afin d’obtenir des données sur les outils d’IA utilisés par ces derniers, mais également de connaître les tendances, les résultats, les défis potentiels et les avantages liés à leur utilisation. Avec ChatGPT, MidJourney et Firefly parmi les outils d’IA générative les plus utilisés par les freelances, selon le nouveau rapport, la recherche montre que l’utilisation parmi eux a augmenté à 63%, en hausse de 5% depuis 2023. L’étude souligne également que si l’utilisation des outils d’IA augmente parmi les freelances, un haut niveau de scepticisme persiste, notamment exacerbé par des préoccupations liées au degré de précision et de qualité des contenus générés, ainsi que par des questions juridiques, de droits d’auteur et de confidentialité. Enfin, le rapport démontre que l’expertise humaine joue un rôle fondamental dans l’utilisation de l’IA pour garantir l’obtention de résultats de qualité.

À l’heure où les professionnels et les marques s’interrogent sur l’utilisation de l’IA, cette campagne nous rappelle que lorsqu’il s’agit de nouvelles technologies, que ce soit sous la forme de nouveaux services, produits, outils ou chats générés par l’IA, les résultats dépendent en fin de compte des personnes qui les utilisent. La nouvelle publicité musicale « Nobody Cares », dans laquelle apparaissent Ross Pomerantz, connu sous le nom de Corporate Bro, et Micha Kaufman, PDG de Fiverr, sera diffusée en ligne et sur les plateformes de réseaux sociaux à partir du 22 octobre.

« Alors que de plus en plus de personnes et d’entreprises tirent parti du potentiel de l’intelligence artificielle, nous entrons à présent dans une phase passionnante où nous découvrons ce que l’IA permet réellement de créer », déclare Matti Yahav, Chief Marketing Officer chez Fiverr. « Dans un contexte où l’IA contribue à libérer notre créativité, la nouvelle campagne publicitaire de Fiverr invite le public à ne pas limiter l’IA au rang de simple outil, à stimuler son imagination et à envisager les innombrables possibilités et les formidables résultats pouvant découler de l’utilisation de cette technologie ».

« En France, l’intérêt pour l’IA parmi les freelances croît, accompagné d’une vigilance accrue quant à son utilisation. Beaucoup comprennent que l’IA n’est pas une fin en soi, mais un catalyseur amplifiant les compétences humaines. Chez Fiverr, nous pensons que les freelances français sont bien placés pour tirer parti de cette technologie, en combinant expertise et créativité pour offrir des résultats de qualité supérieure, » ajoute Franck Thomas, responsable France de Fiverr.

Le rapport de Fiverr sur l’utilisation de l’IA générative en 2024 met notamment en lumière les points clés suivants :

• Aujourd’hui, les outils d’IA les plus utilisés par les experts sont : ChatGPT (88 %), Midjourney (37 %), Firefly (29 %), Quillbot (18 %), Hugging Face (18 %) et Gemini (15 %)

• Les secteurs où l’utilisation d’outils d’IA se développe le plus sont : la programmation et les technologies (86 %, soit une hausse de 10 % par rapport à 2023) et la musique et l’audio (41 %, soit une hausse de 9 % par rapport à 2023)

• Les types de tâches pour lesquelles les freelances recourent les plus à l’IA sont la génération de texte et de contenu (40 %), suivis par la création de visuels et de dessins (19 %), puis par l’analyse de données (18 %).

• Plus d’un tiers des freelances (36 %) paient des abonnements à des outils d’IA, soit une hausse de 10 % par rapport à 2023.

• Alors que 67 % des freelances confirment que les outils d’IA leur permettent de gagner en productivité, les perceptions et les préoccupations autour de l’utilisation de l’IA diffèrent entre les utilisateurs du monde entier. Par exemple, environ 25 % des travailleurs indépendants basés aux États-Unis se préoccupent de la confidentialité, des aspects juridiques et des droits d’auteur, tandis que près de 50 % des freelances basés au Royaume-Uni s’interrogent quant à la qualité des résultats obtenus à l’aide de l’IA.

Aujourd’hui, les freelances jouent un rôle de plus en plus prépondérant au sein des entreprises en occupant souvent des postes spécialisés. Ils consacrent plus de temps et de ressources à l’amélioration de leurs compétences et investissent davantage dans de nouveaux outils et services. Les données recueillies auprès de cette population constituent une feuille de route précieuse pour les professionnels et les entreprises qui explorent l’IA dans le cadre de leurs activités et sont en quête des talents les plus qualifiés pour l’utiliser au mieux.

Le rapport de Fiverr sur l’utilisation de l’IA en 2024 a été effectué en interne par son équipe data. Les données obtenues ont été fournies par 3 300 freelances actifs utilisant la plateforme Fiverr et ayant reçu une commande dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’étude a été menée. Les données ont été collectées entre le 20 et le 31 août 2024.