Deux nouvelles nominations chez SystemX : Nadège Faul est nommée Directrice programmes et projets et Lionel Scremin, Directeur développement et international

septembre 2024 par Marc Jacob

SystemX, l’Institut de recherche technologique (IRT) dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, adapte l’organisation de sa direction opérationnelle au développement de vastes programmes R&D structurants avec une portée mondiale : il annonce l’arrivée de Nadège Faul au poste de Directrice Programmes et Projets et promeut Lionel Scremin au poste de Directeur développement et international.

Nadège Faul, Directrice programmes et projets

En tant que Directrice programmes et projets, Nadège Faul, 60 ans, supervisera l’activité de gestion des projets, assurera l’alignement des projets et des programmes sur les objectifs stratégiques de l’institut, et contribuera au pilotage de la stratégie de valorisation des résultats.

Diplômée de NEOMA Business School, Nadège compte 28 ans d’expérience chez Stellantis où elle a occupé diverses fonctions dans le domaine de la distribution de véhicules, pièces de rechange et services, de développement de réseau commercial, en France et à l’international, et de conduite de projets stratégiques transverses. Elle a ensuite rejoint VEDECOM en 2014 pour assurer le pilotage des projets de recherche portant sur l’introduction des véhicules automatisés et connectés dans les infrastructures de transport, ainsi que de nombreux projets collaboratifs français et européens consacrés aux expérimentations de véhicules autonomes.

Lionel Scremin, Directeur développement et international

Lionel Scremin, 48 ans, devient Directeur développement et international. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il contribuera principalement à la prospection et au développement des activités de l’institut sur l’ensemble de ses secteurs applicatifs prioritaires, ainsi qu’au pré-cadrage de programmes et projets avec les partenaires.

Ingénieur Supélec, Lionel Scremin a collaboré pendant 15 ans au sein du groupe Alstom en Amérique du Nord. Il a occupé différents postes au sein des services d’ingénierie des systèmes et de gestion de produits, en orchestrant la livraison et l’implémentation de solutions numériques de hautes technologies pour les télécommunications, le multimédia, les systèmes de sécurité, de transport et d’infrastructure. Il a étendu son champ de compétence avec l’obtention d’un Master en Sciences Appliquées et d’un Master en Administration des Affaires de l’Université de Montréal. Il rejoint l’IRT SystemX en 2013 pour assurer le pilotage d’un projet de recherche appliqué au transport multimodal, couplant ainsi ses intérêts pour l’innovation et la gestion. Il prend ensuite la direction du développement des activités de SystemX à Lyon. Depuis 2020, il développe également les affaires européennes pour l’ensemble de l’institut.