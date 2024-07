Deux arrivées stratégiques chez Semperis

juillet 2024 par Marc Jacob

Todd Weber contribuera à développer les revenus de l’entreprise grâce aux offres de services, à établir et maintenir des relations clients solides, ainsi qu’à développer et exécuter les services professionnels de Semperis. Ces services incluent la préparation et la réponse aux failles de sécurité, la prestation technique et la migration Active Directory. Avec plus de 20 ans d’expérience dans les services professionnels de cybersécurité ainsi que la stratégie commerciale et l’investissement en capital-risque, Todd Weber apporte une expertise précieuse. Avant de rejoindre Semperis, il était Associé et Directeur Technique chez Ten Eleven Ventures puis Directeur Technique chez Optiv.

Nico Devoti supervisera l’expansion du programme de partenariat technologique (TAP) de Semperis, qui aligne la plateforme complète de cyber-résilience de Semperis avec les technologies complémentaires offertes par les principaux fournisseurs, notamment Microsoft, IBM, Dell, Trellix, Veritas et Splunk, afin d’élargir les offres protégeant le système d’identité avant, pendant et après une attaque. Nico Devoti rejoint Semperis après plus de 14 ans à la tête du programme de partenariat Security Innovation Alliance de Trellix, où il a recruté plus de 250 partenaires dans l’écosystème de l’entreprise et a été un catalyseur de leur croissance mondiale.