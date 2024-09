Deux acquisitions et le lancement de nouvelles solutions : Mimecast renforce son offre en matière de gestion du risque humain

septembre 2024 par Marc Jacob

Mimecast poursuit son développement en matière de gestion du risque humain avec le lancement de nouvelles solutions spécialisées et d’acquisitions stratégiques. Alors que les collaborateurs constituent l’un des principaux points d’entrée pour les cybercriminels, ils peuvent souvent devenir une vulnérabilité pour les entreprises. Et tout particulièrement au sein des PME qui représentent les premières victimes des cyberattaques (Rapport Mimecast Threat Intelligence 2024). Cependant, s’ils disposent des outils adéquats, ils peuvent également devenir la première ligne de défense. Dans ce contexte, Mimecast renforce son accompagnement des entreprises avec une offre complète de gestion du risque humain :

Une nouvelle solution :

• Une plateforme connectée de Human Risk Management qui fournira une visibilité sans précédent sur le profil de risque des organisations, en classant les utilisateurs par niveau de risque et en permettant aux équipes de sécurité de sensibiliser et protéger les employés les plus exposés.

Deux acquisitions stratégiques :

• L’acquisition de Code42, leader de la gestion des risques internes et de la prévention de la perte de données (EUBA, CasB plus DLP).Dans la lignée du partenariat technologique existant entre Mimecast et Code42, cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie de Mimecast de faire évoluer la manière dont les organisations gèrent et réduisent les risques de sécurité liés au facteur humain.

L’acquisition d’Aware, spécialiste de la sécurité des outils de collaboration basée sur l’intelligence artificielle (HRM). Mimecast intègre à sa plateforme de gestion du risque humain la solution de sécurité des outils collaboratifs d’Aware, basée sur l’intelligence artificielle. Ceci renforcera son offre de sécurité et de conformité des outils de collaboration et accélère l’innovation.