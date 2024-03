Des institutions gouvernementales françaises touchées par plusieurs cyberattaques

mars 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

La dernière cyberattaque à frapper la France fait suite à un avertissement du conseiller à la défense du Premier ministre la semaine dernière selon lequel les Jeux olympiques de juillet et les élections du Parlement européen en juin pourraient être des « cibles importantes ».

Plusieurs groupes de pirates informatiques ont revendiqué la responsabilité des attaques contre Telegram, une application de messagerie, dont un se faisant appeler Anonymous Sudan qui a déclaré avoir lancé une attaque par déni de service distribué (DDoS) contre l’infrastructure réseau du gouvernement français.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

« Les institutions de l’UE sont souvent ciblées par des attaques DDoS, où les hacktivistes utilisent cette technique pour faire entendre leur voix plutôt que pour les impacts sérieux qui pourraient être obtenus par des attaques de rançongiciels ou des violations de données. L’attaque en France qui a commencé dimanche soir est différente, notamment en termes d’intensité. Plusieurs groupes ont revendiqué la responsabilité des attaques. Avec les Jeux olympiques en vue, la France pourrait devenir une cible de plus en plus privilégiée, soulignant la nécessité de protéger les jeux et tous les autres acteurs concernés. Avec l’aide de l’Acte de Solidarité Cybernétique, l’UE crée un bouclier pour nous protéger.

En outre, l’année électorale 2024 sera marquée par de nombreuses élections majeures à travers le monde. Des milliards de personnes se rendront aux urnes pour décider de leurs prochains dirigeants politiques, et les résultats de ces élections et d’autres pourraient façonner la géopolitique pour les années à venir. Avec tant d’enjeux, les inquiétudes concernant les interférences électorales augmentent. Outre les attaques par déni de service distribué (DDoS) couramment utilisées, qui pourraient empêcher les électeurs d’accéder à des informations clés, d’autres menaces, y compris les rançongiciels et l’hameçonnage, peuvent avoir de graves conséquences. Cependant, à bien des égards, la plus grande menace pour l’intégrité des élections proviendra des campagnes de désinformation, y compris les deepfakes. »