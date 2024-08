Den größten Nutzen aus der vorhandenen CNAPP-Lösung ziehen

August 2024 von Thomas Boele, Regional Director, Sales Engineering CER/DACH, Check Point Software

Für Sicherheitsteams gilt, diese Wissenslücke zu schließen, indem sie die Bandbreite der CNAPP-Funktionen verstehen, um sie im Anschluß vollständig nutzen zu können.

Acht wichtige Bestandteile einer CNAPP-Lösung mit Präventionsansatz

Eine echte präventive CNAPP-Lösung, die Cloud-Umgebungen zuverlässig schützen kann, bietet:

• Cloud Security Posture Management (CSPM): Kontinuierliche Überwachung und Durchsetzung von Compliance-Rahmenwerken und Best Practices über alle Cloud-Instanzen und -Einrichtungen hinweg.

• Data Security Posture Management (DSPM): Ähnlich wie CSPM, aber für Implementierungen mit datenzentrierten Funktionen.

• Cloud Workload Protection Platform (CWPP): Verantwortlich für das Auffinden von Malware, anomalem Verhalten, hartkodierten Geheimnissen, CVE und das Aufspüren von Abweichungen in Server-Images.

• Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM): Dient der Verwaltung und Überwachung von Zugriffsrechten und Berechtigungen innerhalb der Cloud-Infrastruktur, um sicherzustellen, dass die Benutzer nur die für die für die Tätigkeit erforderlichen Berechtigungen haben, was die Sicherheitsrisiken minimiert.

• Cloud Detection and Reaction (CDR): Bietet Bedrohungssuche, Echtzeitwarnungen und forensische Funktionen.

• Code-Sicherheit: Ähnlich wie das Workload-Scanning, aber mit Schwerpunkt auf Code, IAC-Vorlagen und dergleichen. Wurde traditionell von Entwicklern verwendet, wird jetzt aber auch von Sicherheitsexperten genutzt, Stichworte: Shift-Left, (Code-)Security-by-Design.

• Web-Anwendungs- und API-Firewall (WAF): Eine Web Application Firewall mit einer zusätzlichen Komponenten zum Schutz von APIs, welche somit die Kommunikation zwischen Anwendungen, Daten, Containern und CSP absichert.

• Cloud Network Security (CNS): Eine vollwertige Next-Gen-Firewall mit umfassenden Funktionen, die sich nahtlos in Cloud-Netzwerke integrieren lassen und Firewall-Regeln von On-Premise-Umgebungen auf die öffentliche Cloud erweitern.

Möglicherweise ist eine Organisation mit ihrem primären CNAPP-Anwendungsfall zufrieden. Für sie lohnt es sich jedoch, darüber nachzudenken die zusätzlichen Vorteile und damit die Plattform in ihrem kompletten Umfang zu nutzen.

ERM: Senkung des Risikos durch Erhöhung der Sichtbarkeit

Unternehmen werden täglich mit so vielen Sicherheitsereignissen und -warnungen konfrontiert, dass dies zu einem Wirrwarr führt. Ein effektives Risikomanagement für Unternehmen (Enterprise Risk Management, ERM) ist eine wichtige Komponente eines umfassenden CNAPP, da es dazu beiträgt, die Komplexität zu verringern. Im Kern geht es beim ERM um die Priorisierung der höchsten Risiken in allen Cloud-Umgebungen. Diese Priorisierung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ressourcen und Anstrengungen auf die Abschwächung der größten Bedrohungen gerichtet werden, wodurch die allgemeine Sicherheitslage verbessert wird.

Ein großer Vorteil eines ERM ist die Fähigkeit, eine 360-Grad-Sicht auf Cloud-Assets zu bieten. Herkömmliche, isolierte Ansätze zeigen oft nicht das wahre Risikoprofil eines Assets, was zu Sicherheitslücken führen kann. Eine vollständig implementierte CNAPP integriert jedoch Daten und Erkenntnisse aus verschiedenen Quellen innerhalb der Cloud-Umgebung und bietet so eine einheitliche Perspektive, die eine genauere Risikobewertung und -verwaltung ermöglicht. Diese umfassende Transparenz stellt sicher, dass Sicherheitsleute potenzielle Schwachstellen effektiv identifizieren, priorisieren und beheben können, um Cloud-native Anwendungen zu schützen.

Umfassende Erfassung der Cyberrisiken

Wenn ein Unternehmen mit komplexen Sicherheitsbedrohungen konfrontiert wird, muss es sich zunächst einen Überblick der Erkenntnisse verschaffen. Die Priorisierung aller Probleme nach Schweregrad ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Systemen.

Ein Unternehmen, dass seine Anwendungen in der Cloud bereitstellt, sieht sich mit mehreren Bedrohungen konfrontiert: Malware in den virtuellen Maschinen, Fehlkonfigurationen im Code und die Nichteinhaltung von Branchenstandards. Mithilfe des CNAPP-Moduls für Netzwerksicherheit werden Angriffspunkte identifiziert und Malware und Viren erkannt. Gleichzeitig scannt Workload Protection die Image-Dateien und deckt versteckte Schwachstellen auf.

Das CIEM-Modul stellt sicher, dass Anwendungen mit den minimal erforderlichen Privilegien ausgeführt werden, wodurch das Risiko eines unbefugten Zugriffs verringert wird. Gleichzeitig nutzen Entwickler Code Security, um Probleme wie Fehlkonfigurationen und die Verwedung fehlerhafter Bibliotheken während des Entwicklungsprozesses zu erkennen und zu beheben. Das Unternehmen nutzt außerdem Posture Management, um die PCI-, HIPAA- und DSGVO-Standards einzuhalten und so Strafen zu vermeiden. Cloud Detection and Response (CDR) korreliert auf intelligente Weise die Aktivitäten in diesen Modulen und bietet so eine einheitliche Sicht auf Bedrohungen.

Fazit

Die Nutzung einer Vielzahl von CNAPP-Modulen, die Bedrohungssuche, Warnmeldungen und Forensik in Echtzeit bieten, können Anomalien erkannt und verhindert werden. Sicherheitsmaßnahmen lassen sich an den tatsächlichen Risiken ausrichten, helfen dabei, Unregelmäßigkeiten zu beseitigen und ermöglichen es so, eine robuste, sichere Cloud-Umgebung durch kontinuierliche Überwachung aufzubauen und zu betreiben. Ein CNAPP sollte vollständig ganzheitlich genutzt werden, sonst entgehen Unternehmen einfach zu viele Vorteile.