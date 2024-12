Démantèlement d’une vaste escroquerie visant les seniors en Europe

décembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

L’arnaque, qui s’étendait sur au moins 10 pays européens, combinait plusieurs techniques frauduleuses : hameçonnage en ligne, manipulation par téléphone et même démarchage à domicile. Les préjudices se chiffrent en millions d’euros.

L’enquête, initiée en 2022, a résulté à 17 perquisitions simultanées dans les deux pays, aboutissant à l’arrestation de 8 suspects. Les malfaiteurs, qui opéraient principalement depuis les Pays-Bas, ont vu leurs biens saisis, notamment des équipements électroniques, des objets de luxe, des liquidités et une arme.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

<< Chaque arnaque est pensée pour sa cible. En fonction de celle-ci, adolescent, trentenaire et même sénior, les techniques et ressorts psychologiques sont différents et adaptés.

Ainsi sont apparus les « boomer traps », les pièges à Seniors. D’une part ils reposent sur un sentiment commun aux autres attaques : l’urgence. D’autre part, elles se différencient par leur caractère émotionnel fort, les arnaqueurs jouent sur des images et situations durant lesquelles ils installent une confiance puis exercent des pressions. Ils incitent ainsi les victimes à transmettre des informations confidentielles car la situation leur semble crédible ou coïncide avec leurs attentes du moment, et surtout qu’ils sont sous pression.

Pour se protéger, voici quelques règles :

• Toujours vérifier l’identité d’un prétendu représentant officiel en contactant soi-même l’organisme via ses canaux officiels

• Se méfier des appels reçus, même si le numéro semble légitime

• Rester critique face à toute sollicitation pressante exigeant une action immédiate

• Maintenir ses dispositifs de sécurité informatique à jour

Il convient de rappeler que ni la police ni les banques ne demandent d’informations sensibles de cette manière par téléphone et sous la pression. >>

