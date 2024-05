Dell Technologies renforce Dell PowerStore

mai 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce des optimisations majeures pour la gamme Dell PowerStore, visant à optimiser les performances, la résilience et la mobilité des données multicloud. Dell enrichit également son portefeuille Dell APEX avec de nouvelles avancées en AIOps et une gestion renforcée du stockage multicloud et de Kubernetes.

Arthur Lewis, President of Core Business Operations for the Global Infrastructure Solutions Group (ISG), explique : « Les optimisations de PowerStore, ainsi que les nouveaux avantages financiers et opérationnels pour nos clients et partenaires, ont un impact significatif et établissent de nouvelles normes dans le domaine du stockage All-Flash. Mais notre engagement envers l’innovation ne s’arrête pas là. Nous étendons également ces avancées à Dell APEX, où nous renforçons la fiabilité de l’infrastructure et des applications grâce à la puissance de l’IA et de l’automatisation, rendant ainsi la gestion du stockage multicloud et de Kubernetes encore plus simple et efficace ».

Optimisation des performances de stockage, protection des données accrue et amélioration des capacités multicloud.

Dell PowerStore permet de gérer des charges de travail de plus en plus importantes grâce au stockage QLC (Quad Level Cell) le plus flexible du marché1 et à des améliorations significatives en termes de performances :

• Stockage basé sur la technologie QLC, offrant des performances à un coût par téraoctet inférieur à celui des modèles à cellule triple niveau (TLC). Pour démarrer, les clients peuvent se contenter de seulement 11 disques QLC et évoluer jusqu’à 5,9 pétaoctets de capacité effective par appliance.2 Les capacités d’équilibrage de charge intelligent de PowerStore permettent de réduire les coûts et d’optimiser le placement des charges de travail dans les clusters TLC et QLC mixtes.

• Performances accrues : jusqu’à 66 % d’amélioration des performances matérielles grâce à de nouvelles mises à niveau de modèles d’appliances plus performants pour les données en place.3

Les avancées logicielles de Dell PowerStore optimisent également l’efficacité, la sécurité et la mobilité Cloud :

• Performances software-driven renforcées : des mises à jour logicielles non perturbatrices, disponibles sans frais supplémentaires pour les clients existants permettent d’augmenter de 30 % les performances pour des charges de travail mixtes4 et de réduire de 20 % le temps de latence.5

• Protection des données améliorée : plus de choix pour les clients qui sauvegardent des charges de travail critiques, avec la réplication synchrone native pour les charges de travail en mode bloc et fichier et la réplication Metro native pour les environnements Windows, Linux et VMware.

• Efficacité accrue, avec les améliorations logicielles qui permettent d’atteindre 20 % de réduction des données6 et jusqu’à 28% de téraoctets par watt en plus. .7

• Améliorations de la mobilité des données multicloud : les clients peuvent faire progresser les stratégies multicloud et simplifier la mobilité des charges de travail en connectant PowerStore à Dell APEX Block Storage for Public Cloud, le stockage en bloc dans le Cloud le plus évolutif du marché.8

Mike Lacenere, vice-président de la division Applications de Fulgent Genetics, explique : « Dell PowerStore aide Fulgent Genetics à transformer les soins prodigués aux patients dans les domaines de la pathologie, de l’oncologie, de la santé reproductive, ainsi que des maladies infectieuses et rares, en accélérant considérablement la vitesse de traitement des données afin que nos médecins puissent fournir plus rapidement des informations génétiques et des résultats de tests à nos patients. Grâce aux innovations PowerStore, nous nous attendons à ce que le trio performance, efficacité et réduction des coûts continue à se renforcer, ce qui nous aidera à améliorer les soins prodigués aux patients ».

Ces avancées PowerStore font partie de PowerStore Prime, une nouvelle offre intégrée qui combine des systèmes PowerStore mis à jour avec des programmes conçus pour offrir aux clients un meilleur retour sur investissement et accroître la rentabilité des partenaires de Dell.

Une protection maximale des investissements

PowerStore Prime offre aux clients une plus grande flexibilité pour maximiser leur investissement informatique :

• Une réduction des données de 5:1 garantie : les clients peuvent acheter en toute confiance, réduire leurs coûts et leur consommation d’énergie grâce à la meilleure garantie de réduction des données sur le marché.9

• Modernisation continue : l’extension du cycle de vie avec Dell ProSupport ou ProSupport Plus offre aux clients un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une assistance en direct, à des mises à jour technologiques flexibles, à des transferts de capacité et à des services de conseil en matière de stockage.

• Consommation flexible : les clients peuvent utiliser PowerStore en souscrivant un abonnement Dell APEX et ne payer que pour ce dont ils ont besoin mensuellement.

Permettre aux partenaires de répondre efficacement aux demandes des clients

PowerStore Prime simplifie et rend plus profitable la vente de PowerStore. En s’appuyant sur la stratégie de Dell, Partner First Strategy for Storage, qui privilégie la vente de solutions de stockage via les partenaires. Ces derniers peuvent désormais accroître les ventes de PowerStore grâce à des offres groupées à des prix compétitifs, tout en étoffant les cas d’utilisation pour des clients communs. Les partenaires peuvent également rationaliser les cycles de vente en vendant simultanément les offres PowerStore et PowerProtect.

Dell Technologies continue de faire évoluer son portefeuille Dell APEX pour répondre aux besoins des clients dans des domaines clés tels que l’IA et le multicloud. Les innovations Dell APEX offrent des capacités AIOps de pointe et optimisent le stockage et la gestion de Kubernetes.

La solution Software-as-a-Service (SaaS) Dell APEX AIOps renforce l’infrastructure Dell et la disponibilité des services grâce à l’observabilité complète et à la gestion des incidents basées sur l’IA. Cette extension significative des outils AIOps de Dell simplifie les opérations, améliore l’agilité informatique et optimise le contrôle des applications et de l’infrastructure grâce à trois fonctionnalités intégrées :

• Observabilité de l’infrastructure : résout les problèmes d’infrastructure jusqu’à 10 fois plus rapidement10 que les approches traditionnelles grâce à des perspectives et des recommandations alimentées par l’IA en matière d’hygiene de l’infrastructure IT et de cybersécurité. L’assistant d’IA générative Dell APEX AIOps fournit des réponses instantanées aux questions relatives à l’infrastructure et des recommandations détaillées pour résoudre des problèmes.

• Observabilité des applications : réduit jusqu’à 70 % le temps moyen de résolution des problèmes liés aux applications11 grâce à des topologies d’applications complètes et à des analyses permettant d’assurer la disponibilité et les performances des applications.

• Gestion des incidents : Optimise la disponibilité de l’infrastructure numérique grâce à la détection et à la résolution d’incidents pilotées par l’IA, qui réduit jusqu à 93 % les problèmes d’infrastructure multivendeurs et multicloud signalés par les clients1.

Dell étend sa solution SaaS APEX Navigator en intégrant la gestion du stockage Kubernetes et une prise en charge supplémentaire des offres Dell APEX Storage for Public Cloud :

• Dell APEX Navigator for Kubernetes et désormais disponible pour simplifier la gestion du stockage Kubernetes sur Dell PowerFlex et bientôt, Dell PowerScale et Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift, en ajoutant aux conteneurs des services de données avancés tels que la réplication des données, la mobilité des applications et l’observabilité.

• Dell APEX Navigator for Multicloud Storage prend désormais en charge Dell APEX File Storage for AWS et prendra en charge Dell APEX File Storage for Microsoft Azure dans le courant de l’année. Cette offre simplifie la configuration, le déploiement et la surveillance du stockage à travers une couche de stockage universelle créée par le stockage Dell sur site et dans le cloud public.

Les clients peuvent dès à présent exploiter Dell APEX Navigator for Multicloud Storage et maintenant Dell APEX Navigator for Kubernetes grâce à un essai de 90 jours.

Disponibilité :

• Les optimosations apportées au logiciel Dell PowerStore seront disponibles au niveau mondial à la fin du mois de mai.

• Les mises à niveau des modèles Dell PowerStore QLC et des modèles supérieurs de données en place pour les clients de la 2e génération seront disponibles au niveau mondial en juillet.

• La mobilité des données multicloud Dell PowerStore sera mondialement disponible au deuxième trimestre de 2024.

• Les solutions d’observabilité d’infrastructure et de gestion des incidents Dell APEX AIOps sont disponibles dès maintenant. La solution d’observabilité des applications sera disponible en octobre 2024.

• La prise en charge de Dell APEX Navigator for Multicloud Storage pour Dell APEX File Storage for AWS est disponible dès maintenant aux États-Unis.

• La prise en charge de Dell APEX Navigator for Multicloud Storage pour Dell APEX File Storage for Microsoft Azure sera disponible aux États-Unis au second semestre de 2024.

• Dell APEX Navigator for Kubernetes est dès maintenant disponible pour PowerFlex aux États-Unis, avec une prise en charge de Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift, Dell PowerScale ; disponibilité prévue au second semestre 2024 pour d’autres zones géographiques .