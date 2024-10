Dell Technologies étend la Dell AI Factory avec de nouveaux serveurs PowerEdge

octobre 2024 par Marc Jacob

Ces nouveaux produits de la gamme Dell PowerEdge répondent à un large éventail de cas d’utilisation en matière d’IA et de charges de travail traditionnelles, tout en simplifiant la gestion et la sécurité des serveurs. Ces plateformes proposent des solutions personnalisables et performantes qui facilitent la gestion tout en exécutant des charges de travail à haute performance :

Le serveur Dell PowerEdge XE7745 prend en charge jusqu’à huit GPU PCIe double largeur ou 16 GPU PCIe simple largeur avec des processeurs AMD EPYC de 5ème génération dans un châssis 4U refroidi par air. Développés pour l’inférence IA, l’affinage des modèles et le calcul haute performance, les emplacements GPU internes sont associés à huit emplacements PCIe Gen 5.0 supplémentaires pour la connectivité réseau, créant ainsi des configurations flexibles avec une capacité de GPU PCIe DW multipliée par deux.[1]

Les serveurs PowerEdge R6725 et PowerEdge R7725 sont conçus pour une évolutivité optimale, intégrant des processeurs AMD EPYC de 5ème génération. Le nouveau design du châssis DC-MHS optimise le refroidissement par air et utilise deux CPU de 500 W, ce qui permet de relever des défis thermiques en matière de puissance et d’efficacité.[2] Ces plateformes sont idéales pour l’analyse de données et les opérations d’IA, avec leurs configurations optimisées pour l’évolutivité, et offrent des performances record pour des charges de travail telles que la virtualisation, les bases de données et l’IA.[3] Le R7725 offre jusqu’à 66% d’augmentation des performances et jusqu’à 33% d’augmentation de l’efficacité au sommet de la pile.[4]

Ces trois plates-formes peuvent prendre en charge jusqu’à 37 % de cœurs supplémentaires, avec une augmentation de 58% des performances par cœur, ce qui se traduit par une amélioration de l’efficacité et du coût total de possession.[5] Ces gains permettent ainsi de consolider jusqu’à sept serveurs d’il y a cinq ans en un seul serveur aujourd’hui, ce qui se traduit par une réduction de 65% de la consommation d’énergie.[6]

Les serveurs PowerEdge R6715 et R7715 équipés de processeurs AMD 5th Gen EPYC offrent également des performances accrues, ainsi qu’une capacité de disque augmentée de 37%, permettant une plus grande densité de stockage.[7] Disponibles dans diverses options de configuration, les serveurs à un socket permettent de doubler la mémoire en prenant en charge 24 modules DIMM (2DPC), ils répondent à diverses exigences en matière de charges de travail et maximisent les performances dans des châssis compacts de 1U et 2U.[8] Le R6715 enregistre des performances record pour les tâches d’IA et de virtualisation.[9]

Pour les clients déployant l’IA à grande échelle, Dell Technologies continuera également à prendre en charge les derniers accélérateurs AMD Instinct sur les serveurs Dell PowerEdge XE.

Les équipes informatiques peuvent superviser, gérer et mettre à jour à distance les serveurs Dell PowerEdge grâce à la mise à jour du contrôleur d’accès à distance intégré Dell (iDRAC). Avec un processeur plus rapide, une mémoire accrue et un coprocesseur de sécurité dédié, l’iDRAC simplifie la gestion et la sécurité des serveurs, permettant de répondre avec plus de fiabilité et d’efficacité.

Les optimisations apportées à Dell AI Factory simplifient les déploiements d’IA

La Dell AI Factory est conçue pour répondre à une multitude d’exigences en matière d’IA, grâce à un portefeuille de solutions d’IA parmi les plus vastes du marché. De l’ordinateur de bureau jusqu’au centre de données, en passant par le cloud, cette approche permet aux entreprises de redimensionner efficacement leurs investissements en intelligence artificielle :

Dell Generative AI Solutions with AMD avec le serveur Dell PowerEdge XE9680 et les accélérateurs AMD Instinct™ MI300X pour l’inférence, la génération augmentée de récupération (RAG) et la personnalisation, simplifie le déploiement de l’IA. Cette intégration renforce également la sécurité, offre des architectures évolutives et modulaires et réduit le temps de valorisation jusqu’à 86 %, permettant aux organisations d’optimiser leurs investissements dans l’IA.[10]

Le Dell Enterprise Hub sur Hugging Face supporte désormais le Dell PowerEdge XE9680 avec les accélérateurs AMD Instinct MI300X, proposant des conteneurs et des scripts personnalisés pour un déploiement facile et sécurisé de modèles tels que Llama et Mixtral. Ces modèles conteneurisés sont spécialement optimisés pour augmenter les performances d’inférence en fonction du modèle et du serveur et tirer parti du back-end Hugging Face Text Generation Inference (TGI).

Les services professionnels Dell pour l’IA générative évoluent pour prendre en charge les environnements AMD. Les nouveaux services de Dell pour l’IA générative avec AMD proposent une plateforme opérationnelle sur mesure, intégrant la configuration de Kubernetes, le déploiement de frameworks d’IA avancés et le transfert de connaissances des bonnes pratiques afin de maximiser le retour sur investissement des clients. De l’élaboration de la stratégie à la préparation des données, en passant par la mise en œuvre de la plateforme et du modèle et par la mise à l’échelle de la solution, les experts de Dell accompagnent les clients tout au long du cycle de vie.

– Disponibilité

Le serveur Dell PowerEdge XE7745 sera disponible à partir de janvier 2025.

Les serveurs Dell PowerEdge R6715, R7715, R6725 et R7725 seront disponibles à partir de novembre 2024.

Les solutions Dell Generative AI avec AMD seront disponibles à partir du quatrième trimestre 2024.

Les mises à jour de Dell Enterprise Hub sur Hugging Face sont disponibles dès maintenant.

Les services de mise en œuvre Dell pour la plateforme d’IA générative sont disponibles dès maintenant.