Dell Technologies et Nutanix dévoilent la solution Dell XC Plus

août 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies et Nutanix s’appuient sur une collaboration de plus de 14 ans pour annoncer deux solutions innovantes. Ces nouvelles offres, commercialisées par Dell, redéfinissent les notions de flexibilité et de contrôle au sein des environnements Nutanix, pour aider les entreprises à se préparer à et s’adapter aux changements.

Dell XC Plus est une appliance HCI clé en main conçue pour simplifier la gestion des environnements sur site et de cloud hybride en intégrant la pile logicielle Nutanix Cloud Platform aux serveurs Dell PowerEdge. Elle offre ainsi aux utilisateurs davantage de choix et de contrôle pour répondre à l’évolution des besoins en matière d’IT. Dotée d’une interface de contrôle centralisé, d’automatisation poussée, de l’hyperviseur Nutanix AHV intégré et d’une architecture cloud distribuée résiliente, cette solution est conçue pour permettre aux entreprises de :

Simplifier le cloud hybride : la combinaison du logiciel de Nutanix et des serveurs PowerEdge de Dell permet une gestion transparente et unifiée du cloud hybride ce qui libère du temps pour les équipes IT.

Rationaliser les opérations : les capacités d’automatisation créent un environnement informatique plus sécurisé, résilient et souple qui permet de concentrer les efforts sur l’innovation en non la maintenance.

Optimiser les performances : la solution s’enrichie en permanence grâce à l’IA et au machine learning pour améliorer les performances et optimiser la planification des ressources pour les charges de travail à la fois courantes et nouvelles.

Les utilisateurs peuvent désormais tirer parti de la solution XC Plus moderne, flexible et sécurisée pour accélérer le déploiement d’applications et simplifier le cloud hybride.

L’intégration de Dell PowerFlex dans la plateforme Nutanix Cloud : plus de choix et de flexibilité

Dell et Nutanix annoncent que Dell PowerFlex sera le premier système de stockage externe intégré à la plateforme Nutanix Cloud. Cette solution intègre l’infrastructure software-defined de Dell, l’hyperviseur Nutanix AHV et la plateforme Nutanix Cloud, pour une expérience de cloud hybride optimisée. Les clients conjoints de Dell et Nutanix bénéficieront ainsi d’une plus grande flexibilité avec la possibilité de gérer les fonctions de calcul et de stockage indépendamment l’une de l’autre, d’utiliser l’hyperviseur de leur choix et d’atteindre des performances maximales adaptées à leurs besoins, tout en conservant la suite complète des fonctionnalités logicielles de Nutanix. Celle-ci comprend la protection des données d’entreprise et la reprise après sinistre, la mise en réseau et la sécurité, entre autres, pour répondre aisément aux problématiques liées à l’infrastructure

Cette solution est en cours de développement et sera disponible en avant-première d’ici la fin de l’année.

Dell et Nutanix : Une collaboration qui ouvre la voie à l’innovation en matière de cloud hybride

La collaboration étendue entre Dell Technologies et Nutanix témoigne de l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation, qui s’appuie sur des décennies d’expertise accumulée pour proposer ces nouvelles offres. Ces annonces ne sont qu’un début. Au fil du temps, les deux entreprises ont l’intention d’étendre l’intégration de Nutanix Cloud Platform à d’autres solutions de stockage Dell IP.