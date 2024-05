Dell Technologies dévoile une solution de protection des données multicloud et des avancées en matière d’IA pour contrer les cyberattaques

mai 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies étend son portefeuille de protection des données composé d’appliances logiciels et de services de pointe, dans le but de renforcer la résilience de ses clients face à l’évolution des cyberattaques.

Selon l’étude 2024 Dell Global Data Protection Index (GDPI), 75 % des entreprises estiment que leurs mesures de protection des données existantes sont inadaptées aux ransomwares. Près de 70 % d’entre elles affirment douter de leur capacité de récupération en cas de cyberattaque. La gamme Dell Data Protection de Dell propose aux entreprises une base moderne et résiliente pour protéger les données sur site, dans le cloud public et à la périphérie.

Les nouvelles appliances Dell PowerProtect Domain renforcent la sécurité, les performances et l’efficacité

Les nouveaux systèmes Dell PowerProtect Data Domain DD9410 et DD9910, conçus pour les grandes entreprises, présentent de nombreux avantages :

• Performance pour des charges de travail traditionnelles et modernes, avec des capacités de sauvegarde 38 % plus rapides1 et de restauration 44 % plus rapide1

• Garantie de résilience opérationnelle et cybernétique des données clients

• Efficacité grâce à un gain de 11 % sur la consommation énergétique3 et d’une déduplication 65x, au-dessus des normes du marché

• Évolutivité avec une capacité d’utilisation de 1,5 Po pour une seule appliance

Gains de productivité et d’efficacité grâce à l’assistant intelligence artificielle générative intégré

Avec l’introduction de Dell APEX Backup Services AI les clients peuvent rationaliser leurs processus de protection. Le copilote automatique répond à la demande croissante de protection des données GenAI, comme en témoignent les 52 % de répondants à l’enquête GDPI, qui considèrent la GenAI comme un moyen d’améliorer la politique de cybersécurité dans l’entreprise.

Les capacités d’IA d’APEX Backup Services permettent aux utilisateurs de générer des rapports personnalisés en temps réel, poser des questions de suivi pour affiner les variables des rapports et de prendre en compte les suggestions générées par l’IA pour remédier aux défaillances des sauvegardes.

L’agent virtuel permet également de comprendre et d’optimiser la politique de sauvegarde et de sécurité de l’entreprise grâce à un dépannage assisté, sous forme de prompt écrit, de logs d’analyse de notification d’erreurs.

Enfin, le copilote simplifie les opérations administratives, comme la création de nouvelles politiques de sauvegarde, ou le déclenchement de nouvelles sauvegardes pour des charges de travail spécifiques.

La fonction Storage Direct Protection pour sauvegarder et restaurer les données de manière efficace

La fonction Storage Direct Protection dans Dell PowerProtect Data Manager permet une intégration native avec la solution de stockage Dell PowerMax pour sauvegarder et restaurer les données de manière rapide, efficace et sécurisée, vers et depuis Dell PowerProtect Data Domain

Cette fonctionnalité permet :

• La sauvegarde et restauration rapide de plusieurs baies de stockage, pour une capacité de 46 To/h par sauvegarde4 et de 21 To/h par restauration5.

• Une protection efficace des données de Dell PowerMax au travers d’une restauration complète du système PowerMax d’origine ou de substitution.

• L’intégrité des données sécurisée et l’intégration optionnelles cyber-vault

