Dell Technologies annonce des mises à jour pour sa solution de stockage PowerMax

octobre 2024 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce des mises à jour majeures pour sa solution de stockage PowerMax, renforçant l’efficacité optimisée par l’IA, la cyber résilience et la mobilité multicloud. Ces optimisations, conçues pour les charges de travail critiques, offrent une sécurité renforcée et permettent aux entreprises de s’adapter rapidement aux évolutions du marché.

Aujourd’hui, les entreprises exigent des solutions de stockage capables de répondre à leurs besoins immédiats tout en anticipant leurs exigences futures. Grace à l’intelligence artificielle (IA), les nouvelles mises à jour de PowerMax apportent une série d’avantages permettant aux clients d’optimiser leurs performances, de réduire les coûts de gestion et de prévenir les incidents :

• Optimisation des performances : les performances accélèrent grâce à l’optimisation dynamique du cache par la reconnaissance des formes et l’analyse prédictive, ce qui permet de réduire la latence et d’augmenter la vitesse sans frais de gestion additionnels.

• Gestion prédictive et proactive : des systèmes de contrôle autonomes, avec des paramètres de seuil intelligents, fournissent des actions correctives et des capacités d’autoréparation, en traitant les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

• Optimisation automatisée des performances de la structure du réseau (FPIN) : PowerMax identifie rapidement la congestion du réseau Fibre Channel et isole la cause première, ce qui permet de résoudre les incidents jusqu’à 8 fois plus rapidement.[1]

• Optimisation de l’infrastructure : l’assistant AIOps de Dell, équipé de requêtes en langage naturel, permet une optimisation plus rapide et accessible de l’infrastructure.

Ces innovations permettent de réaliser 92% d’efficacité RAID (RAID 6 24+2) pour optimiser l’efficacité globale du stockage, ainsi que des capacités de monitoring de la consommation énergétique et de l’environnement, établissant ainsi de nouveaux standards dans l’industrie.[2]

En outre, les clients peuvent désormais suivre l’utilisation de l’énergie à trois niveaux : la baie, le rack et le centre de données, afin d’améliorer l’efficacité, gérer les coûts et réduire efficacement la consommation.

Optimisation de la cyber résilience

À une époque où les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées, la cyber résilience est primordiale pour les entreprises. PowerMax intègre de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité, renforçant la protection des données, réduisant les surfaces d’attaque et permettant une récupération rapide en cas de cyberattaque :

• Cyber Recovery Services for PowerMax : le nouveau service professionnel de Dell offre une protection solide contre les cyberattaques. En utilisant un coffre-fort PowerMax sécurisé et une protection granulaire des données, cette solution sur mesure garantit une récupération rapide et efficace tout en aidant les clients à atteindre des objectifs de conformité stricts.

• Authentification multifactorielle YubiKey : cette solution de sécurité solide et pratique offre une protection renforcée contre les accès non autorisés et simplifie le processus d’authentification de l’utilisateur.

PowerMax poursuit ses efforts pour définir des standards en matière de performance, offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences actuelles et anticiper les besoins futurs. Parmi les principaux bénéfices de cette mise à jour :

• Jusqu’à 30% d’augmentation des performances IOPS avec le PowerMax 8500[3] ;

• Une connectivité GbE jusqu’à 3 fois plus rapide avec les nouveaux modules d’E/S 100 Go Ethernet[4] ;

• Une connectivité FC jusqu’à deux fois plus rapide avec les nouveaux modules d’E/S Fibre Channel de 64 Go[5].

En plus de ces améliorations significatives, l’intégration de Storage Direct Protection for PowerMax avec PowerProtect permet une protection efficace, sécurisée et ultra-rapide des données, avec des sauvegardes pouvant atteindre 1 Po par jour[6] et des restaurations pouvant atteindre 500 To par jour[7].

Atteindre l’agilité multicloud

Dans un paysage numérique en perpétuelle évolution, l’agilité multicloud est cruciale pour maximiser l’utilisation des ressources, réduire les coûts et s’adapter rapidement aux changements. Cette nouvelle version permet aux clients d’atteindre les objectifs suivants :

• Mobilité transparente des données multicloud : Dell propose désormais des options simples pour déplacer les charges de travail PowerMax vers et depuis APEX Block Storage, le stockage dans le Cloud le plus résilient et le plus flexible du marché[8], tout en effectuant simultanément des conversions d’OS multi-hop pour moderniser ces charges de travail en un seul processus fluide.

• Sauvegardes et restaurations évolutives dans le cloud : Storage Direct Protection for PowerMax offre une protection des données simple, sécurisée et efficace qui permet aux clients de choisir les meilleures zones de sauvegarde. En s’intégrant de manière transparente avec les principaux fournisseurs de cloud comme AWS, Azure, GCP et Alibaba, APEX Protection Storage permet aux clients Dell d’éviter la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et de choisir le fournisseur de cloud qui correspond le mieux à leurs besoins.

• Modèle de consommation simplifié : avec les abonnements APEX, les clients Dell paient pour ce qu’ils utilisent et rationalisent la facturation et l’utilisation de leur capacité, afin d’améliorer les prévisions et la mise à l’échelle. Ce modèle permet d’éviter un investissement initial important et offre une expérience de consommation moderne tout en simplifiant la gestion du cycle de vie.

Innovation pour les mainframes

PowerMaxOS 10.2 optimise les performances IOPS et réduit la latence pour les déséquilibres de charges de travail mainframe, améliore la détection d’intrusion cybernétique pour mainframe (zCID) avec une détection de modèle d’accès à apprentissage automatique, et exploite le System Recovery Boost d’IBM pour une récupération plus rapide lors de pannes planifiées ou imprévues.

