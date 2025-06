delaware ouvre une agence en Suisse

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Thomas Verdier a été nommé directeur des ventes et responsable du marché suisse au sein de delaware. Fort de plus de 16 ans d’expérience en vente et marketing au sein de différentes industries, Thomas a fait ses preuves dans l’ouverture de nouveaux marchés et l’obtention de résultats concrets pour ses clients. Sa mission sera d’ancrer durablement la présence de delaware en Suisse et de construire des relations clients solides sur le long terme.

delaware Suisse se concentrera sur des secteurs dans lesquels l’ESN offre une valeur immédiate : les sciences de la vie, la pharmaceutique, l’automobile et l’industrie, la cosmétique et l’enseignement privé. delaware Suisse propose des solutions telles que SAP RISE et GROW, des projets autour du développement durable, des plateformes data & reporting, et bien plus encore. Avec une approche agile, l’ESN adaptera et fera évoluer son offre selon les besoins de ses clients.

L’ouverture d’une nouvelle agence en Suisse reflète la volonté de l’ESN de rester proches de ses clients et de leur apporter toujours plus de valeur grâce à une présence locale et à une forte expertise. La Suisse est un pays stratégique, qui accueille de nombreuses entreprises de renommée mondiale. delaware souhaite accompagner ces acteurs dans leur transformation digitale, en leur proposant des solutions sur mesure et en mettant à profit son savoir-faire dans des secteurs variés .