März 2024 von Marc Jacob

delaware France freut sich sehr, den SAP® EMEA North Partner Excellence Award 2024 in der Kategorie Cloud Contribution erhalten zu haben. Diese Auszeichnungen, verliehen von SAP, würdigen die außergewöhnlichen Beiträge von SAP-Partnern in Nordeuropa, dem Nahen Osten und Afrika zur digitalen Transformation von Unternehmen, die SAP-Lösungen nutzen. In Zusammenarbeit mit SAP unterstützen die Preisträger dieser Auszeichnungen Kunden dabei, Innovationen anzunehmen, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltiges Wachstum zu erreichen und effizienter mit SAP-Lösungen zu arbeiten.

Ausgewählt aus dem umfangreichen und vielfältigen Partnerstamm von SAP basieren Nominierungen für den SAP EMEA North Partner Excellence Award auf den internen Verkaufsdaten von SAP. Ein Ausschuss, bestehend aus regionalen und globalen SAP-Vertretern, bestimmt die siegreichen Partner in jeder Kategorie anhand von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung. Die Auszeichnungen umfassen verschiedene Kategorien, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Dienstleistungen und lösungsspezifische Bereiche.

delaware France erhielt seinen Preis bei der Zeremonie zum SAP EMEA North Partner Excellence Award 2024, einem Treffen von SAP-Führungskräften, SAP-Feldmitarbeitern und Partnern. Dies ist das größte jährliche Vertriebsmeeting von SAP, das sich auf den Austausch von Informationen über die Strategie von SAP, die Verkaufsmethodik, Wachstumschancen, Produktinnovationen und Möglichkeiten konzentriert, im Laufe des Jahres erfolgreich zu sein.

Als SAP Platinum Partner und SAP-Integrator seit über 20 Jahren war unsere Beziehung zu SAP ein Eckpfeiler für unsere Fähigkeit, modernste Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Unsere umfangreiche Expertise in Cloud-Konvertierung und -Migration, kombiniert mit unserem Branchenwissen in Bereichen wie Einzelhandel, Agrar- und Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Ingenieurwesen und anderen, hat es uns ermöglicht, eng mit SAP zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen. Wir hatten das Privileg, mit renommierten Unternehmen wie Shiever, Invivo, Decathlon, Limagrain, Lidea, Novares, Plastivaloire und Condat zusammenzuarbeiten, um ihnen bei der Erreichung ihrer Ziele für die digitale Transformation zu helfen. Durch unsere Partnerschaft mit SAP konnten wir Innovationen vorantreiben und unsere Lösungen an die spezifischen Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen Branchen anpassen, und wir werden dies auch in den kommenden Jahren weiterhin tun.