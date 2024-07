Défis et opportunités pour une Europe souveraine en matière de technologie

juillet 2024 par KBRW

Cette dépendance pose un problème de souveraineté, notamment pour la sécurité des données. Le Patriot Act et le Cloud Act permettent aux États-Unis d’accéder aux données même stockées à l’étranger, menaçant ainsi la souveraineté des entreprises européennes. De plus, l’externalisation aux hyperscalers entraîne une perte de contrôle sur les coûts et une dépendance accrue, privant les entreprises européennes de revenus réinvestissables localement.

Des clouds souverains comme OVH et Scaleway montrent que des alternatives existent, mais les entreprises européennes restent malgré tout souvent dépendantes de technologies américaines sur divers niveaux de leur infrastructure, abandonnant une part de leur valeur. Les éditeurs SaaS européens ont l’opportunité de développer leurs propres systèmes souverains (cloud et au-delà) pour maîtriser leur savoir-faire technologique. Ainsi, elles peuvent réduire les risques et garder le contrôle sur leurs coûts et leur sécurité.

“Pour les entreprises technologiques européennes, viser une technologie souveraine est non seulement une stratégie de survie, mais aussi un moyen de se préparer aux évolutions futures du marché. Cette démarche représente une véritable opportunité pour réduire les risques et maximiser la valeur ajoutée locale” déclare Guillaume Besse, Head of Research and Development KBRW

Quels sont les principaux risques pour les entreprises européennes en matière de sécurité des données lorsqu’elles utilisent des services cloud et IT américains ?

Pourquoi est-il souhaitable de dépasser la notion d’infrastructure souveraine, pour aller vers une technologie souveraine ?

Comment la technologie souveraine peut-elle aider les entreprises européennes à mieux contrôler leurs coûts et à gérer les risques liés à la sécurité et à la protection des données ?

Comment caractériser le darwinisme technologique, et comment se rapprocher du “100% souverain” permet-il aux entreprises européennes d’améliorer leurs chances de survie sur le long terme ?