Defénse Angels und FIDELILIUM kündigen Partnerschaft zur Stärkung der Sicherheit technologischer Start-ups an

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird FIDELILIUM Assoziierter Fachpartner von Défense Angels und bringt seine Expertise in den Bereichen Cybersicherheit und Compliance in innovative Start-ups ein, die in sensiblen Bereichen wie Verteidigung, Sicherheit, Cyber, New Space, Drohnen, KI, Quanten- und Photoniktechnologien tätig sind.

• Sicherung von Start-ups: FIDELILIUM wird Cybersicherheitsdienste wie Sicherheits-Audits, Schnell-Audits und Penetrationstests bereitstellen.

• Schulung und Sensibilisierung: Die Schulungsprogramme von Défense Angels werden durch Cybersicherheitsmodule ergänzt, die von FIDELILIUM-Experten geleitet werden.

• Compliance und Innovation: FIDELILIUM unterstützt Start-ups bei der Einhaltung von Sicherheitsstandards (NIS 2, ISO 27001 usw.).

Stimmen zur Partnerschaft:

Diese Partnerschaft markiert den Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen zwei führenden Akteuren im Bereich technologischer Innovation und Cybersicherheit.