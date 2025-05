Défense Angels et FIDELILIUM annoncent une association pour Renforcer la Sécurité des Startups Technologiques

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre de ce partenariat, FIDELILIUM devient Professionnel Associé de Défense Angels, apportant son expertise en matière de cybersécurité et de conformité aux startups innovantes opérant dans des secteurs sensibles tels que la défense, la sécurité, le cyber, le new space, les drones, l’IA, le quantique et la photonique.

Objectifs du partenariat :

• Sécurisation des Startups : FIDELILIUM fournira des services de cybersécurité, incluant des audits de sécurité, des audits flash et des tests d’intrusion.

• Formation et Sensibilisation : Les programmes de formation de Défense Angels seront enrichis par des modules de sensibilisation à la cybersécurité, animés par les experts de FIDELILIUM.

• Conformité et Innovation : FIDELILIUM aidera les startups à se conformer aux normes de sécurité (NIS 2, ISO 27001, etc.)

Ce partenariat marque le début d’une coopération fructueuse entre deux acteurs de l’innovation technologique et de la cybersécurité.