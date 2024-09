Découvrez de bonnes pratiques pour créer des mots de passe forts dont vous vous souviendrez

septembre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Il peut être difficile et stressant de s’assurer que son mot de passe est à la fois fort et facile à mémoriser. Cependant, le respect des bonnes pratiques comme l’utilisation de passphrases, d’acronymes et d’un gestionnaire de mots de passe garantit la solidité et la sécurité de vos mots de passe. Un mot de passe solide doit contenir au moins 16 caractères, avec une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. N’utilisez jamais de phrases courantes ou d’informations personnelles dans vos mots de passe, car les cybercriminels peuvent facilement les deviner. De même, ne réutilisez pas les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes, car ils peuvent être compromis en raison de mauvaises pratiques en matière de mots de passe.

• Utiliser des phrases de passe

Les passphrases sont composées de plusieurs mots sans lien entre eux, ce qui les rend plus longs que les mots de passe classiques. Plus votre mot de passe est long, plus il est difficile pour un cybercriminel de le déchiffrer. Vous pouvez créer une passphrases solide en combinant des mots composés de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, mais veillez à ce que les mots que vous utilisez soient totalement aléatoires.

2. Incorporer des acronymes

Vous souvenez-vous de l’époque où vous deviez apprendre un sujet complexe ou étudier pour un examen ? Vous avez probablement utilisé un acronyme pour vous aider à vous souvenir d’un concept. Les acronymes sont toujours utiles lorsqu’il s’agit de créer des mots de passe forts et mémorables. Pensez à une phrase ou à une expression qui a du sens pour vous. Prenez la première lettre de chaque mot et transformez-la en mot de passe, mais n’oubliez pas d’inclure des chiffres et des symboles. Créons un mot de passe fort en utilisant des acronymes. Imaginez que la phrase « J’aime aller au restaurant pour manger du cheesecake aux fraises et au chocolat avec ma meilleure amie Amy » soit très significative pour vous. Sous forme d’acronyme, cette phrase serait « jaarpmdcafeacammaa », mais vous devez encore incorporer un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles pour la rendre plus forte.

3. Remplacer les lettres par des chiffres et des symboles

En effet, pour quiconque qui ne connaîtrait pas votre phrase originale, ce mot de passe serait difficile à deviner puisqu’il contiendrait des lettres, des chiffres et des symboles aléatoires. Et donc comme ce mot de passe est long, qu’il contient plusieurs caractères et qu’il est complètement aléatoire, il s’agit d’une passphrases très forte.

4. Éviter les mots courants du dictionnaire et les phrases apparentées

Veillez à ne pas utiliser les mots et expressions courants du dictionnaire dans vos mots de passe. Votre mot de passe peut toujours contenir des mots courants, mais il doit comporter une variété de caractères ou remplacer les lettres par des chiffres et des symboles afin de le rendre plus sûr. Les attaques par dictionnaire se produisent lorsqu’un cybercriminel déchiffre vos identifiants de connexion en devinant des phrases ou des mots familiers trouvés dans les dictionnaires. Un bon moyen d’éviter d’utiliser des mots ou des phrases du dictionnaire est d’utiliser un générateur de mot de passe ou de phrase de passe, qui fournit des combinaisons aléatoires de caractères et de mots, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les cybercriminels de déchiffrer vos informations d’identification.

5. Commencez à utiliser un gestionnaire de mots de passe

Outre l’utilisation d’un générateur de mots de passe ou de passphrases, vous devriez commencer à utiliser un gestionnaire de mots de passe, qui non seulement crée des mots de passe forts, mais les stocke également en lieu sûr.

En conclusion, créer et gérer des mots de passe solides ne doit plus être une source de stress. En adoptant des stratégies telles que l’utilisation de passphrases, d’acronymes, et en faisant appel à un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez garantir la sécurité de vos comptes tout en conservant des identifiants faciles à mémoriser. En suivant ces bonnes pratiques, vous serez mieux armé pour protéger vos informations personnelles contre les cybermenaces tout en simplifiant la gestion de vos mots de passe au quotidien