"Déconnexion – Tome 2 : L’Archange du Web", par F.C. Mary est disponible

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Et si le monde basculait à cause… d’une déconnexion massive ? Dans Déconnexion – Tome 2 : L’Archange du Web, l’auteur F.C. Mary poursuit une trilogie d’anticipation haletante où se croisent intelligence artificielle, cyberrévolte et thriller sociopolitique.

Une créature numérique a échappé à son créateur. Les puissants vacillent. Le Mouvement, qui avait déjà conduit à une première déconnexion mondiale, menace désormais l’équilibre global.

Ce roman coup-de-poing explore les dérives de notre monde hyperconnecté, l’urgence d’une résistance numérique, et les tensions éthiques autour de l’IA.

À la fin du premier tome, le Mouvement a conduit la moitié de l’humanité

à se déconnecter des utilisations addictives d’Internet, remettant en

question un modèle de développement inique et destructeur.

Alors que l’horloge du Mouvement est mystérieusement relancée, l’Internet

mondial est de plus en plus régulé par « l’Archange du Web », une

créature numérique qui semble avoir échappé à son créateur.

La « bande des cinq » chercheurs à l’origine du Mouvement va tenter

d’empêcher l’accomplissement d’une anticipation autoréalisatrice apocalyptique

tout en essayant de survivre aux représailles des puissants de

ce monde qui redoutent le chaos engendré par une déconnexion, totale

cette fois…

Depuis quelques mois, le grand public a commencé à découvrir ce qui se tramait dans les laboratoires développant les intelligences artificielles (dites « IA ») : une révolution à

tous les niveaux de l’existence humaine, ni plus ni moins.

Avec sa trilogie rédigée sous la forme d’un thriller haletant, F. C MARY souhaite offrir à ses lecteurs un plaisir de lecture intense tout en les aidant à comprendre ces questions

qui deviendront existentielles pour chacun d’entre nous.

ISBN : 979-10-406-0836-3

Format : 15 x 21 cm — 322 pages

Prix de vente : 25,00 €

Commande libraires : DILICOM

HACHETTE Livre Distribution