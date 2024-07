De nouvelles tendances de consommation : une aubaine pour le réseau de distribution

juillet 2024 par Frédéric Leclerc, IT Channel, Manager EMEA - Electrical Sector chez Eaton

Le travail à distance a contraint toutes les entreprises à repenser leur mode de fonctionnement et à ainsi accélérer leur transformation digitale, expliquant en grande partie la croissance anticipée des dépenses informatiques. Ce rythme sera encore accéléré par la généralisation de l’intelligence artificielle (IA) et de tout ce qu’elle implique.

Les données sont la clé de ce changement, incitant les entreprises à se tourner vers le cloud et le déploiement edge pour assurer le calcul, le stockage et la vitesse nécessaires à la gestion de données. L’ensemble de l’écosystème informatique innove pour proposer des produits et des services de gestion des données efficaces, permettant à leurs clients de maximiser la valeur de ces données. En parallèle, les entreprises prennent conscience de leur responsabilité vis-à-vis du changement climatique, influencés par les attentes des clients et les exigences règlementaires. Cette prise de conscience influe sur leurs décisions et leurs actions, impactant ainsi l’avenir du réseau de distribution.

Des préoccupations en matière de développement durable

En raison d’une plus grande sensibilisation au changement climatique, les clients exigent que les entreprises assument la responsabilité de leur impact sur l’environnement, tandis que les entreprises elles-mêmes subissent la pression des réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces facteurs jouent un rôle crucial dans la prise de décision des entreprises, les incitant à intégrer le développement durable dans la conception de leurs produit, leurs processus de fabrication, et même dans le choix de leurs fournisseurs.

Cette évolution entraîne des répercussions sur le canal de distribution et on observe une tendance croissante du « Green IT », où les entreprises cherchent à minimiser l’impact environnemental de leurs activités. Cela se traduit par l’adoption de pratiques telles que la virtualisation, l’informatique en cloud et la gestion efficace de l’énergie. Pour réduire leur empreinte carbone, de nombreuses entreprises mettent en œuvre des initiatives de développement durable, allant de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des déchets.

Une question primordiale concernant l’abandon de la dépendance aux combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables, modifie "comment, où et quand" l’énergie est générée, stockée et gérée. Les technologies nécessaires à cette transition énergétique existent déjà et peuvent être mises à disposition des partenaires de distribution, notamment les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) pouvant aider le réseau à se stabiliser lorsqu’il passe à des sources d’énergie renouvelables.

Transformation numérique

La numérisation, notamment grâce à l’IA générative, devrait avoir un impact significatif sur le canal de distribution, entraînant des changements dans les modèles d’entreprise, les expériences des clients et les exigences en matière de compétences.

Le marché de l’IA générative devrait croître à un taux de croissance annuel de 42 % pour atteindre 1,3 billion de dollars américains d’ici 2030. S’appuyant sur des technologies existantes telles que l’IA appliquée et l’apprentissage automatique industrialisé, l’IA générative présente un potentiel et une applicabilité élevés dans la plupart des secteurs. Elle est susceptible d’ajouter jusqu’à 4,4 billions de dollars par an à l’économie mondiale grâce à son application dans de nombreux cas d’utilisation spécifiques et plus généraux.

La transformation numérique est une priorité majeure de l’UE, soutenue par le programme politique de la décennie numérique, qui définit les objectifs qui guideront la transformation numérique dans l’ensemble de l’Union jusqu’en 2030. Les canaux numériques et humains joueront un rôle essentiel dans cette transformation, nécessitant une connectivité optimale pour libérer la valeur des technologiques comme l’IA générative.

Il est donc crucial pour les partenaires de distribution de restés informés des dernières avancées pour saisir de nouvelles opportunités et conserver un avantage concurrentiel. L’adoption stratégique du cloud - qu’il soit privé, public ou hybride – permettra aux partenaires de distribution de prospérer à long terme, en offrant à leurs clients une valeur commerciale et technique accrue grâce à la modernisation de leurs technologies.

L’évolution des tendances de consommation

Tout comme les entreprises, les consommateurs modifient leur mode de fonctionnement, souvent pour les mêmes raisons. Là encore, les professionnels de la distribution doivent rester à l’affût de ces changements.

Par exemple, les préoccupations liées au développement durable ont entraîné une augmentation de 35 % d’une année sur l’autre des ventes de véhicules électriques (VE) dans le monde en 2023. On prévoit que près d’un tiers des voitures vendues dans le monde seront électriques d’ici à 2030 et qu’il y aura 730 millions de véhicules électriques sur les routes d’ici à 2040.

Une infrastructure de recharge nationale adéquate et fiable sera nécessaire pour répondre à ce passage du thermique à l’électrique. Et cette infrastructure nécessitera une maintenance régulière pour garantir la disponibilité continue des chargeurs et éviter des interruptions de service. En proposant une maintenance préventive, une assistance téléphonique et la possibilité d’effectuer des réparations d’urgence en cas de besoin, les partenaires de distribution peuvent contribuer au maintien et au bon fonctionnement des VE.

Le secteur technologique reste confronté à des défis, notamment les effets de l’agitation géopolitique actuelle, mais la reprise depuis la période du COVID semble être en bonne voie. Et certaines avancées se produisent à un rythme sans précédent, comme c’est le cas avec l’explosion de la popularité de l’IA générative.

Que ce soit dans le domaine du développement durable, à la numérisation ou aux nouvelles tendances émergentes du marché, les partenaires de distribution devront suivre ces évolutions de près. Ils devront adapter leurs activités pour intégrer des solutions innovantes, voire créer de nouveaux départements spécialisés pour permettre à leurs clients de tirer parti des possibilités qui s’offrent à eux.